Cerezo, dispuesto a dejar el Metropolitano al Real Madrid para jugar con público

0

La Voz

10/06/2020 17:32 h

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, aseguró este miércoles que estaría dispuesto a que el Real Madrid pudiera jugar en el estadio Wanda Metropolitano si se permitiera la presencia de público en los recintos deportivos al final de la presente temporada, ya que el Santiago Bernabéu se encuentra en obras. «Si ese tema se diese, que nadie dude que estaríamos a la disposición del equipo del Real Madrid», consideró Cerezo durante un acto de LaLiga y el Ayuntamiento de Madrid celebrado en el centro de la capital, en el que también estuvieron presentes el director de Relaciones Institucionales del club blanco, Emilio Butragueño y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

El presidente rojiblanco recordó que la posibilidad de que se juegue con público en los estadios de fútbol no depende de los clubes, sino de Sanidad y del Consejo Superior de Deportes. «Cuando ellos digan, se jugará con público», añadió. Cabe recordar que la idea del Real Madrid es jugar sin aficionados en el estadio Alfredo Di Stéfano de Valdebebas, feudo habitual del Castilla. Por su parte, el alcalde de Madrid, reconocido hincha del Atlético, recordó que no sería la primera vez que los eternos rivales de la capital se ceden uno al otro los estadios para disputar algún encuentro. Se refirió en concreto a la primera jornada de la Liga siguiente al doblete (1996) del Atlético con Radomir Antic en el banquillo, cuando ganó 2-0 al Celta en el Bernabéu con goles de Kiko y Penev, porque el Vicente Calderón estaba en obras. También recordó el alcalde un choque del Real Madrid que ganó 5-3 al Rayo en el Calderón. Si el club no tiene problemas, el aficionado tampoco«, señaló Martínez-Almeida.

El alcalde, los representantes de ambos clubes, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y la vicealcaldesa Begoña Villacís presentaron este miércoles una campaña de apoyo a los comercios y la hostelería de la capital, en la comercial calle de Preciados, decorada con camisetas de los clubes de la Liga con motivo de la vuelta de la competición. En Segunda, arrancaba este miércoles la competición en Vallecas con la disputa del Rayo Vallecano-Albacete que se aplazó por los insultos proferidos al delantero ucraniano Roman Zozulia desde el sector ocupado por los Bukaneros, seguidores ultras del club franjirrojo.

LaLiga y el Ayuntamiento de Madrid sumaron fuerzas con sus campañas pos-Covid, #VolverESGanar y #VolveremosSiTuVuelves, respectivamente. Ambos organismos las pusieron en común para transmitir a los madrileños el optimismo y la ilusión por una vuelta a la normalidad paulatina, que deberá hacerse siempre de forma responsable. »Hoy es un día especial, porque se reanuda el fútbol. Y es importante esa vuelta de LaLiga por tres razones.

La primera es que estamos viendo la luz al final del túnel en materia sanitaria y hoy podemos levantar la cabeza, aunque sin bajar la guardia. En segundo lugar, desde el punto de vista anímico, vamos dando pasos poco a poco. Y, en tercer lugar, por la reactivación de la economía«, destacó el alcalde del PP.