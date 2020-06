Rubiales prepara el 17 de agosto para su reelección

0

Colpisa / Madrid 09/06/2020 21:02 h

Si no hay impugnaciones ni sorpresas de última hora, y el Consejo Superior de Deportes (CSD) lo aprueba, Luis Rubiales tiene el camino expedito para ser reelegido como presidente de la Federación Española de Fútbol el próximo 17 de agosto. La junta directiva del organismo que dirige el fútbol español se reunirá este miércoles y fijará el calendario electoral. Rubiales llamó a las urnas el pasado mes de diciembre, antes de tiempo para tratar de dejar sin margen de maniobra a Iker Casillas, su gran rival que aparecía en el horizonte, pero el estado de alarma por la pandemia del coronavirus lo paralizó todo, incluidos los planes del dirigente.

Ahora, el objetivo de Rubiales es salir reelegido por aclamación este mismo verano y para los próximos cuatro años. Hasta la fecha no existe ninguna otra candidatura porque, aunque el exportero del Real Madrid anunció en las redes sociales que se presentaría y que no iba a renunciar, la pandemia le ha perjudicado. No ha tenido tiempo para viajar y hacer campaña y, por mucha fuerza que tenga Casillas, luchar contra el poder establecido en el fútbol español resulta casi imposible. Por algo permaneció Ángel María Villar en el cargo durante casi tres décadas, hasta que tuvo que salir porque los tribunales dejaron al dirigente vasco contra las cuerdas.

Cabe recordar que el CSD ya planteó, pendiente solo de su aprobación definitiva, habilitar el mes de agosto para que todos los procesos electorales de las federaciones olímpicas que así lo decidieran se pudieran adelantar. Ahora, la FEF tendrá que convocar primero elecciones a la Asamblea en todos y cada uno de los sectores que la forman y después hacer lo mismo en las elecciones a la presidencia y a la Comisión Delegada.

Todo apunta a que Rubiales anunciará este miércoles su objetivo a la junta directiva y presentará oficialmente su candidatura a finales de semana. A continuación dimitirá para ser reelegido, previsiblemente el 17 de agosto. Si este mes veraniego no se considerase hábil al final por el CSD, lo que se antoja harto improbable porque las fechas están ya pactadas, los comicios se retrasarían un mes. En el caso de que al final Casillas diera un paso al frente, reapareciese como candidato alternativo a Rubiales y decidiera impugnar lo acordado, las elecciones también se retrasarían. Desde que el 7 de marzo el CSD dio luz verde al adelanto electoral en la FEF, Casillas comenzó a plantearse la opción de renunciar ante la falta de posibilidades reales de ganar. Desde hace tres meses, guarda silencio. Los plazos legales, el coronavirus, que le ha impedido hacer campaña, y la dificultad de revertir la Asamblea, muy controlada siempre por el poder, le dejan sin apenas margen de maniobra. Además, todavía tiene contrato con el Oporto ni se ha retirado oficialmente del fútbol en activo.