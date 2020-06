Tyson Pérez: «Estoy con muchas ganas de ir a muerte por este título»

0

La Voz de Galicia Lois Balado

08/06/2020 04:45 h

Cuando el Santo Domingo de Betanzos le reclutó por un chivatazo de su profesor de educación física de Sada en edad de infantiles, no se sabía las reglas del baloncesto. Ahora, José Miguel Pérez Balbuena (Santo Domingo, 1996) se prepara para la pelea por el título de la ACB. Una progresión constante en su breve carrera, tumbando metas cada temporada. Si el curso pasado el premio fue ser designado como jugador más valioso de toda la Liga LEB Oro, esta temporada de debut en la ACB ya ha recibido la llamada de Scariolo. Una campaña para la ilusión que empezó mal, con el Valencia barriendo a su equipo en La Fonteta. Este mes volverá a ese escenario, a redebutar ante ese mismo rival en un final de Liga imprevisible.

-Otra vez a volver a empezar ante el Valencia, ¿lo recuerda?

-Fue el primer partido de temporada y se nos dio muy, muy mal. Pero creo que hemos mejorado muchísimo como equipo. No creo que vaya a ser lo mismo. Daremos mucha más guerra.

-¿Cree que tienen alguna opción?

-Creo que al final llevamos mucho tiempo parados y puede pasar cualquier cosa. Imagino que los favoritos serán Barcelona o Real Madrid, pero nosotros vamos a ir a por todas. No vamos a pensar en eso. Partido a partido, dar el cien por cien y ya veremos qué pasa.

-El caso es que finalmente se va a terminar la temporada.

-Sí, la ACB ha dado el paso adelante. Es una suerte estar dentro de los 12 aspirantes y poder acabar la temporada con opciones de jugar por el título.

-¿Se siente seguro? Porque hay jugadores como Fran Vázquez que han decidido renunciar a jugar.

-Cada uno tiene su punto de vista. El de Fran pienso que es totalmente respetable, al final se va a retirar y los últimos años ha tenido muchas lesiones. Llevamos muchas semanas parados y no le sería fácil estar al cien por cien. Creo que en parte hace bien.

-¿Usted no tiene dudas?

-No. Yo, la verdad, es que estoy con muchísimas ganas de ir a muerte a por este título.

-¿Cómo valora su primera temporada en la ACB?

-Al comienzo de la temporada sí que es verdad que me costó, sobre todo el tema táctico. Sufrí bastante el no tener la experiencia que sí tienen mis compañeros y el no saber desenvolverme en todas las situaciones que nos pedía el entrenador. Me daba cuenta y fue el punto en el que supe que tenía que trabajar más para equivocarme menos. Creo que cuando cambié esa mentalidad, es cuando empecé a jugar y a aportar más. A ganarme un sitio en el equipo.

-El cambio de rol fue total, de estrella en LEB a ser uno más.

-Yo estaba acostumbrado a otro tipo de juego. A ser importante, a tener números y a hacer todo prácticamente yo. Al llegar aquí fue lo contrario. Ya había gente que hacía ese trabajo y tuve que dejarles hacer y ayudar en otras facetas en las que ellos no llegan por cansancio o lo que sea. Creo que tuve muy buena mentalidad en cambiar mi forma de ver el juego e intentar ayudar en las cosas que la gente no suele hacer.

-¿Es más maduro?

-He aprendido mucho de todo esto. Creo que puedo aportar más de lo que he hecho este año, pero he hecho un buen trabajo. Creo que me servirá en el futuro.

-Ha crecido como un 4, pero su físico y altura se ajustan más a un alero. ¿Qué planes tiene su equipo con usted?

-Creo que puedo hacer las dos cosas. Mi juego es muy parecido a lo que hace un alero pero me pego y reboteo mucho más. Aunque me veo haciendo las dos cosas. Quiero jugar, no me importa la posición. Entrar en pista y ayudar. Ya sea de 3, de 4, o de 5. Si el entrenador piensa que puedo, no tengo ningún problema.

-¿Qué se ha propuesto mejorar?

-Sobre todo en el tiro. Al final para ser un buen jugador necesitas buenos porcentajes. Es mi punto débil y creo que es lo que tengo que mejorar en verano.

-Ahora, desde la élite, ¿cómo recuerda su etapa en Betanzos?

-Con mucho cariño. Al final es uno de los clubes que más me ha ayudado. Incluso cuando me fui a Madrid con Pepe Laso seguíamos en contacto. Siempre han estado ahí para ayudarme. Seguimos en contacto, hablamos un montón y el presi es como si fuese mi padre realmente.

-¿Es cierto que le costó ser disciplinado?

-No lo llevaba nada bien. No había hecho ningún deporte colectivo. Bueno, ningún deporte en general. Se me daba bien botar y jugar un poquito. Tiraba bien a canasta y poco más. Lo típico. Cuando fui mi primera vez a Betanzos a entrenar no tenía ni idea de nada, no sabía ni las reglas, ni qué hacer, ni cómo iba la cosa. Por eso me costó al principio.

-¿Cómo es Pepe Laso?

-Es una persona muy, muy tranquila. Le encanta el baloncesto. No puede vivir sin básquet, ya ves que con 80 años sigue dando guerra entrenando jugadores en verano y eso le da mucha fuerza para seguir aprendiendo. Con la edad que tiene, sigue metiendo cosas nuevas. Viendo la NBA, viendo Euroliga... sigue aprendiendo, es que es algo muy atípico. Que a su edad tenga esa facilidad para cambiar de mentalidad, saber que es mejor esto que lo otro porque sacas más ventaja… creo que tiene mucho mérito.

-Está por encima del 50 % en tiros de campo, ¿se centra en el triple (33 %) y los tiros libres (60 %)?

-En todo un poco. No sabes en qué situación te puedes encontrar i qué busca tu equipo en cada momento. Toca mejorar todos los aspectos.

-Comparte equipo con Nacho Llovet, exjugador del Obradoiro, ¿se acuerdan de Galicia?

-Nacho es como si fuese de mi familia. Este año me ha acogido muchísimo, tanto fuera como dentro de la cancha. Siempre ha estado ahí para lo que he necesitado. Y sí, hemos hablado mucho de Galicia, de su estancia allí, de lo bien que estuvo y lo bien que le trató la gente. Y de lo que hecha de menos la comida, sobre todo.

-¿No se come bien en Andorra?

-(Ríe). La verdad es que se come muy bien. Bastante parecido a Galicia. Respetando las distancias, pero es todo como muy casero. Hay muchos sitios que lo llevan personas mayores, como en Galicia, la comida súper casera. En ese sentido, sí que es muy parecido. Obviamente la materia prima es distinta, pero sí que se parece.

-¿Le dejan esquiar?

-No, lo tenemos prohibido. No soy mucho de esquiar pero es algo que siempre apetece. Pero hay prioridades y al final te puede pasar cualquier cosa y la lías. Tienes que estar concentrado y no hacer el cafre.

-Supongo que se ha enterado del lío con los ascensos desde LEB Oro, ¿es factible una ACB con 20 equipos?

-No tengo ni idea. Me imagino que para los clubes que juegan doble competición sí que se les hace difícil porque suman partidos que es muy difícil de cuadrar, con semanas que tienes que jugar tres partidos. Entiendo que para esos equipos lo verán prácticamente imposible. Pero por otra parte sería muy interesante que hubiese dos equipos más en ACB.

-Se enfrentará en esta fase final, tendrá la ocasión de hacerlo.

-Sí, ya te contaré.

«Tengo claro que jugar con España es lo mejor para mí»

No llegó a debutar, pero en su primer año en la Liga ACB, Sergio Scariolo contó con él para una de las ventanas de clasificación para el Eurobasket de 2022.

-Su carrera sigue imparable y ha sido llamado por la selección española.

-Tuve esa convocatoria con la selección y la disfruté mucho. Creo que fue una muy buena oportunidad para ver cómo estaba con respecto a los demás jugadores. Hay que ir entrando poco a poco, pero creo que es un gran paso.

-Pero no ha debutado, por lo que aún podría jugar con la República Dominicana.

-Sí, aún tengo esa opción de jugar, pero una vez decidí jugar con España, voy al 100%. Estoy disponible totalmente para España aunque no haya debutado. En el momento en el que decidí jugar con la selección, ya tenía claro que era lo que quería, que era lo mejor para mí, y voy a muerte con esa decisión.

-¿Qué le pareció Scariolo?

-Es muy, muy buen entrenador. Y un poco serio. Al menos es la sensación que me da. Te hace trabajar y te exige el máximo de lo que puedes dar, que es lo importante.