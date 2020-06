Un sálvese quien pueda sin criterio común para las federaciones

0

La Voz de Galicia iván antelo

redacción / La Voz 07/06/2020 10:25 h

Soluciones contrapuestas a un problema común. Esa es la realidad que se ha producido en la resolución de las competiciones deportivas, en la que cada federación aplicó su propio parecer, a pesar de que no había nada reglamentado al respecto. El Consejo Superior de Deportes dejó a cada una la libertad la decisión, lo que ha generado numerosas controversias.

fútbol

El riesgo de reanudar la liga y los «play offs» de las ligas no profesionales

Mientras la Liga de Fútbol Profesional optó por aguardar y pelear para reanudar la competición en cuanto fuera posible (lo hará el 10 de junio con el Rayo-Albacete), manteniendo todas las jornadas tal y como estaban previstas; la federación canceló el resto de campeonatos, aplicando como norma reguladora el criterio de intentar minimizar al máximo el número de reclamaciones. Así, ejecutó los ascensos directos en donde estaban establecidos (por ejemplo de Segunda a Primera de fútbol sala) y apostó por programar la disputa de los play offs, allí donde lo regulaba la competición (el título masculino y femenino de fútbol sala, los ascensos a Segunda y Segunda B...). En la Primera Iberdrola nombró campeón al Barcelona y le dio la plaza adicional de Champions al Atlético, con todos los equipos femeninos de la élite condenados a las vacaciones. Aplicó premios para los primeros clasificados de cada campeonato, pero no castigos. La RFEF dejó sin efectos los descensos, engordando las competiciones en número de equipos para el próximo curso.

balonmano

Anulación de «play offs» y ascensos por méritos

El balonmano español tuvo claro casi desde el principio que no iba a poder jugarse más, pero dudó en el modo de finalizar. El 2 de abril, la propia federación comunicó que ejecutaría tanto los ascensos como los descensos de categoría que marcara la clasificación en el momento de la paralización del campeonato. Este anuncio provocó la amenaza de conjuntos como los gallegos Porriño y Cangas de acudir a la justicia ordinaria para hacer valer sus derechos. Diez días después, la federación rectificó y decidió que no hubiese descensos. Y en cuanto a los ascensos, anuló la realización de los play offs y subió a los equipos mejor clasificados.

hockey sobre patines

Campeón a dedo, sin eliminatorias por el título

También fue muy controvertida la resolución de la Federación Española de Patinaje. Esta temporada estaba previsto que la OK Liga contase con unas eliminatorias por el título, que fueron anuladas y en su lugar se le dio el título al primer clasificado, el Barcelona. Una decisión que dolió especialmente al Liceo, que incluso amenazó con marcharse a jugar a Portugal ante lo que consideró una injusticia. Además, no se descendió a ningún equipo, se subió a OK Liga al primero de cada grupo de Plata y se suprimió la promoción.

rugbi

Los clubes se negaron a jugar desde el primer día

Desde el mes de marzo, los clubes tuvieron claro que no iban a volver a jugar y anunciaron que cesaban su actividad competitiva hasta la siguiente temporada, sin esperar a la resolución de su federación. Finalmente, esta optó por nombrar campeones a los equipos que habían finalizados primeros las ligas regulares (solo faltaban por jugarse los play offs) y aplicó los descensos previstos. Además, se subió al mejor primero de los grupos de la segunda categoría.

hockey hierba

Sin efectos clasificatorios

La federación de hockey optó por anular todo y no dar títulos ni ejecutar descensos al no poder concluir los campeonatos.

