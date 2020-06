Michael Jordan anuncia un donativo de 100 millones de dólares a través de su marca de ropa para luchar contra el racismo

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia EFE

06/06/2020 09:59 h

Michael Jordan y su marca de ropa prometieron 100 millones de dólares (unos 89 millones de euros) a completarse en un lapso de 10 años a organizaciones nacionales «dedicadas a garantizar la igualdad racial, la justicia social y un mayor acceso a la educación».

La declaración del donativo se da en medio de las marchas que se llevan a cabo por la muerte del hombre afroamericano George Floyd, y del movimiento del Black Lives Matter en ese sentido.

«Las vidas negras importan. Esta no es una declaración controvertida», se lee en una declaración conjunta de Jordan y su compañía, subsidiaria de Nike.

Agrega que «Hasta que el racismo arraigado, que permite el fracaso de las instituciones de nuestro país, sea completamente erradicado, seguiremos comprometidos a proteger y mejorar la vida de los afroamericanos».

El donativo llega en un momento de controversia sobre la figura del mito a raíz del reciente documental de Netflix The Last Dance, en el que el exjugador recibió críticas por su poco compromiso con la comunidad negra durante su etapa en activo por no apoyar públicamente al aspirante a gobernador afroamericano Harvey Gantt, de Carolina del Norte, en 1990. Muchos apuntan a que su negativa a apoyarlo facilitó la victoria del republicano ultraconservador Jesse Helms. «Los republicanos también compran zapatillas», es la famosa frase que se la atribuye a Jordan tras aquella polémica.

Jordan Brand -nombre comercial de la marca que lleva la imagen del jugador- aumentará su trabajo en las comunidades de Estados Unidos para proporcionar acceso a la educación y las oportunidades para las generaciones futuras, al mismo tiempo que desempeñará un papel más activo en el apoyo a las organizaciones que trabajan para lograr cambios en las políticas de gobiernos locales.

Mientras que el presidente de Jordan Brand, Craig Williams, dijo que «Debemos unir fuerzas con la comunidad, el gobierno y los líderes cívicos para crear un impacto duradero juntos».

En ese mismo texto se lee que «Todavía tenemos más trabajo por hacer para generar un impacto real para la comunidad afroamericana».

La promesa de la marca de Jordan se produjo horas después de que Nike anunciara su «Compromiso con la comunidad afroamericana», que es una promesa colectiva adicional de las marcas Nike, Jordan y Converse, de 40 millones a organizaciones comunitarias en los próximos cuatro años.

«El racismo sistemático y los eventos que se han desarrollado en todo Estados Unidos en las últimas semanas sirven como un recordatorio urgente del cambio continuo que se necesita en nuestra sociedad», dijo el presidente de Nike, John Donahoe, en un comunicado.

Nike también presentó un video de «Por una vez, no lo hagas» cuatro días después de la muerte de George Floyd mientras estaba bajo custodia de la policía de Minneapolis en el Día de los Caídos, lo que ha alimentado las protestas en todo el país.

Floyd, que es afroamericano, murió después de que un oficial de policía blanco, Derek Chauvin, se arrodilló en su cuello durante más de ocho minutos.

Chauvin enfrenta cargos de homicidio en segundo grado y homicidio involuntario, mientras que otros tres oficiales fueron acusados de ayudar e incitar al asesinato y homicidio involuntario.