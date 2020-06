Una leva lesión de Messi causa alarma en el FC Barcelona

0

La Voz de Galicia P. Ríos

Colpisa /Barcelona 05/06/2020 19:55 h

El FC Barcelona mantiene su dinámica de este 2020, con competición y sin competición. Es un club con tendencia a la polémica, algo lógico por su grandeza, diferente a la de otros clubes poderosos por su entorno más variopinto, repleto de 'ismos'. Ahora, la polémica está en la misteriosa lesión de Messi, duda para el regreso a la Liga del equipo azulgrana el próximo sábado día 13 a las 22:00 horas contra el Mallorca en Palma. Tras varios días en los que se veía a un Messi pletórico, con el rostro afilado, sin barba, el pelo más largo, rejuvenecido, rápido y goleador en las imágenes que el club facilitaba de los entrenamientos del Barça, el miércoles el argentino desapareció de los vídeos y de las fotografías de la sesión matinal sin que el club informara oficialmente de que hubiese ocurrido algo anormal.

Por la tarde se supo que el '10' no había participado, porque aunque todo es a puerta cerrada siempre se acaba sabiendo casi todo, y el club se apresuró a filtrar que se había quedado en el gimnasio haciendo trabajo específico dentro de un plan personalizado de trabajo. Nada especial. Sin embargo, esa misma noche del miércoles, TV3 reveló que Messi no se había entrenado por unas molestias en el aductor y añadió que el martes por la noche se había sometido a una resonancia magnética para conocer el alcance exacto de la lesión.

El club reaccionó contestando a todo el que llamó a sus responsables de comunicación que el jugador no tenía nada de nada y que esa resonancia era ciencia ficción. Desde el entorno del jugador, la misma versión. La plantilla de Quique Setién tuvo descanso el jueves y este viernes se esperaba, por lo tanto, a Messi en el entrenamiento. Pero no pisó el césped. Sí tenía algo y al club no le quedó más remedio que comunicar, ya oficialmente: «El capitán azulgrana tiene una pequeña contractura en el cuádriceps de la pierna derecha. Ha hecho trabajo específico junto a Ansu Fati (arrastra problemas en una rodilla provocados por su crecimiento físico) para evitar riesgos, ya que quedan ocho días para el primer compromiso de Liga.

En los próximos días está previsto que vuelva a trabajar con el grupo». Y no queda ahí la cosa, pues otras fuentes hablan de microrrotura en el aductor. Comienza la renovación El interrogante es lógico. ¿Por qué tanto misterio? Si, sea lo que sea, sólo se trata de una molestia, ¿por qué ocultarla durante dos días transmitiendo informaciones erróneas que dejan en mal lugar a los medios de comunicación y juegan con los sentimientos de los aficionados? Todo puede deberse al exceso de celo con el que club trata todo lo que rodea a Messi, Seguramente fue su entorno el que no quiso transmitir una sensación de debilidad y la entidad aceptó. Una vez conocido que no ejerció la opción de marcharse en 2020 para cumplir su contrato que acaba en 2021, comienzan ya las conversaciones para la que será quizás su última renovación a sus ya casi 33 años. Y no coviene alterar al crack por nada. Ahora mismo, por lo tanto, Messi es duda para el Mallorca-Barça. Se van a jugar partidos cada tres días en esta mini-Liga de once jornadas y el argentino debe plantearse si puede arriesgar tan pronto.