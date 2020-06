Bartomeu pide una nueva rebaja salarial a la plantilla del Barça

0

03/06/2020 10:30 h

Con una situación económica muy preocupante, el Barça se convirtió en el primer club de la Liga en proponer un ERTE a sus jugadores cuando la competición se detuvo a causa del coronavirus. Pero el ahorro en las arcas azulgranas no ha sido suficiente. El pasado 23 de mayo, Josep María Bartomeu, y el CEO del Barça, Óscar Grau, acudieron al entrenamiento de la primera plantilla, no solo para dar ánimos de cara a la reanudación del campeonato, sino también para pedir una nueva rebaja salarial a la plantilla, tal y como apunta Catalunya Ràdio.

El nuevo esfuerzo económico a la plantilla azulgrana no superaría los diez millones de euros en el global de toda la plantilla. Sin embargo, y tal y como apunta dicho medio, la plantilla parece no haberle dado una respuesta. Es por eso que la directiva ya baraja otras formas de ahorro. Entre ellas no descartan la revisión de los contratos de alguno de sus futbolistas a final de temporada. El conjunto catalán, a pesar de las dificultades económicas, acostumbra a desviar la atención hacia fichajes millonarios. Primero Neymar, ahora Lautaro y cifras astronómicas para sus dañadas cuentas.

Obligado a presentar un ERTE tras el cese de la competición, los futbolistas asumieron una rebaja salarial del 70 %. Además, los jugadores realizaron una aportación personal para el resto de empleados, deportivos y no deportivos, para que pudiesen cobrar la totalidad de su sueldo. Dicha reducción supuso un ahorro de 14 millones de euros para el club.