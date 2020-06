Fernando Simón abre la puerta al regreso del público a los estadios

0

El Gobierno abre la puerta al regerso del público a los estadios en la fase 3 de la desescalada. Este martes fue un día de mensajes equívocos, con el Consejo Superior de Deportes (CSD) apelando por la mañana la igualdad de oportunidades de los distintos clubes como argumento para mantener los partidos de fútbol a puerta cerrada, mientras que por la tarde el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, se abrió a esa posibilidad. «No se ha cerrado ninguna decisión, pero dependiendo de cómo estén las comunidades en la fase 3, se podría plantear», dijo sobre una demanda que ya pusieron sobre la mesa el Las Palmas y el Oviedo.

La desescalada y la asunción de competencias por parte de las comunidades autónomas abren un panorama de incertidumbres sobre si habrá o no público en los estadios a partir del 11 de junio, cuando se retoman la Primera y la Segunda División. Hasta el lunes nadie había planteado que hubiese espectadores hasta que terminase, como mínimo, la temporada 2019-20. Pero algunos clubes y la Liga presionan ahora para conseguirlo.

«Esta mañana tuvimos reunión el ministro de Sanidad, la presidenta del Consejo Superior de Deportes y varios jugadores de muy alto nivel. A mí me ha hecho mucha ilusión tener esa reunión. Hablamos de sus preocupaciones y se trató el tema de público en las gradas. El ministerio se ha comprometido a hacer una valoración de los riesgos, y si hay posibilidades, en la fase 3 se hará», indicó Simón. Pero a continuación recordó de forma implícita el deseo del CSD de que todos los equipos compitan en igualdad de ooportunidades. Y esa distinta evolución de los territorios en diferentes fases complica la apertura de los estadios por ahora. «Dado el valor del factor campo, hasta que no se pueda tener público en todos los campos, no sería justo aplicar esa norma, eso han expuesto los jugadores y el Consejo Superior de Deportes. La opción está ahí, no se ha cerrado ninguna decisión, pero dependiendo de cómo evolucione la epidemia se podría plantear», añadió el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.