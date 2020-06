Simón Lamas seguirá al timón del Racing Vilalbés en Tercera

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia LA VOZ

01/06/2020 21:13 h

El Racing Vilalbés ya tiene la base sobre la que levantar su próximo proyecto en Tercera División. Simón Lamas seguirá al mando del primer equipo y cumplirá su tercera campaña en un banquillo en el que aterrizó a finales de octubre del 2018 en sustitución de Juan Peón, convirtiéndose, con solo 26 años, en el entrenador más joven de la categoría. «O importante é a personalidade, o carácter, e considérome unha persoa o suficientemente madura para afrontar este reto e incluso a situación na que estamos», declaró poco después de llegar como revulsivo para un equipo entonces hundido en el fondo de la clasificación.

Simón Lamas, cuya experiencia se ceñía a sus éxitos en la cantera del club, no so rescató al equipo del lodo sino que además lo consolidó en la zona de confort. El cuadro vilalbés certificaría su permanencia mucho antes de lo previsto y acabaría el campeonato en la undécima posición con 52 puntos, once por encima de los puestos de descenso a Preferente.

En la campaña actual, el Vilalbés se encontraba una situación plácida cuando la pandemia del coronavirus suspendió el campeonato.