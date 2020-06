El pádel mundial llora la muerte de Álex Gama a los 17 años

0

Una trágica noticia ha teñido de luto el pádel mundial. Álex Gama, un joven jugador abulense de 17 años que llamaba con fuerza a las puertas del éxito, ha muerto como consecuencia de una enfermedad contra la que luchaba desde el pasado verano. Campeón del mundo de menores en 2017 y campeón de España en el 2019 junto a su hermano Juan Carlos, su pérdida ha provocado una profunda consternación en el mundo del pádel, desde donde se han lanzado numerosos de mensajes de pesar.

«La Federación Española de Pádel desea expresar su más sentido pésame por la muerte de Alejandro Gama González. Nos ha dejado una joven promesa, miembro de la Selección Española de Menores, un gran deportista y mejor persona», destacó la federación española en un comunicado. «Todo el equipo de la FEP quiere estar a vuestro lado y acompañaros en vuestro sentimiento ante tan irreparable perdida», añade. Desde el circuito profesional también llegaron mensajes de pésame para la familia del jugador: «La familia de World Padel Tour se une al dolor por el fallecimiento del jugador Alejandro Gama. Todo nuestro amor para familia y amigos en estos terribles momentos. Descanse en Paz». Asimismo, estrellas de este deporte como Paquito Navarro o Cecilia Reiter se sumaron al dolor por la muerte de Álex Gama. «Muy triste por la partida de Álex. No tuve el placer de conocerlo pero no hace falta más que leer los mensajes de sus compañeros para saber que era una enorme persona con un corazón de campeón. Estas cosas no deberían suceder jamás. Toda mi fuerza a su familia», lamentó Reiter.