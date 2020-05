Setién: «Por nuestra manera de jugar, nos van a perjudicar los cinco cambios»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

30/05/2020 09:52 h

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, lamentó no tener «más tiempo» para entrenar con toda la plantilla al completo antes del inicio de la Liga, marcado para el 11 de junio después del parón por el coronavirus. «Pensábamos que íbamos a disponer de más tiempo para trabajar en grupo, van a ser dos semanas. Nos hubiera gustado disponer de más tiempo porque dejamos muchas cosas sin poder trabajar. Ya cuando llegamos no nos dio tiempo», dijo en una entrevista con la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas. «Lo tendremos que concretar en estas dos semanas porque ni siquiera nos han dejado meternos en una sala a ver vídeos o comentar cosas», añadió, poco después de que se hiciera oficial el regreso de la competición para el 11 de junio.

Por otro lado, en una larga charla sobre fútbol y entresijos de un entrenador, Setién apuntó que la norma de permitir cinco cambios puede perjudicar al cuadro azulgrana. «Yo no sé si a nosotros nos va a perjudicar o beneficiar, pienso que nos va a perjudicar. Quizá a nosotros, por nuestra manera de jugar, sabemos que muchos partidos los vamos a resolver en los minutos finales», confesó. «Si a un rival le das opción de hacer cuatro cambios en los minutos finales y que salga gente fresca seguramente esa debilidad que se genera al final con jugadores ya cansados no se va a producir. También te puede dar a ti más recursos a la hora de plantear cosas diferentes, pero es una incógnita», añadió.

Por otro lado, el técnico reconoció que el estado de los equipos puede traer sorpresas. «Todos los equipos empiezan de cero y así deben afrontar el campeonato. Todo el mundo tiene la posibilidad de conseguir una meta. Hay que esperar a ver el nivel de cada equipo y poco se va a parecer seguramente a cómo terminaron», afirmó. «He venido al sitio ideal por mi filosofía, porque me identifico totalmente con el Barça desde hace muchos años. No tengo que empezar de cero. Siempre me cuido cuando he firmado por un equipo, expongo claramente antes de firmar si están seguros de querer mi manera de jugar. No voy a cambiar», aseveró.