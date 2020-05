Deporte y maternidad. ¿Un nuevo código?

View this post on Instagram

Feliz y orgullosa! Medalla de chocolate en #occ de @utmbmontblanc pero poco me importa! Venía con dudas de mi recuperación pero con muchas ganas de darlo todo! He salido con decisión, sin complejos y he llegado a meta con la sensación de haberlo dado todo. No existe mayor satisfacción! Hoy veía el top10 muy caro... cruzar meta 4a ha sido bestial! La japonesa Yuri se ha marcado un carrerón y su 3a plaza es más que merecida, pero me hubiera gustado poderle plantar más cara... subiendo le recuperaba tiempo pero bajando he sufrido mucho. Me destrocé las uñas en @transrockiesrun_official y hoy bajando he tenido mucho dolor! Aún así, como decía... feliz y orgullosa! Gracias por esta preciosa 📸 @albertjorquera #utmb #trailrunning #runlikeamum #womenrunning #chamonixmontblanc