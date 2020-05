Los clubes de ligas no profesionales podrán entrenarse desde el lunes en grupos de 20 jugadores

0

La Voz de Galicia Iván Antelo

Redacción 30/05/2020 16:16 h

El Gobierno ha publicado en el BOE la normativa que los clubes no profesionales deberán cumplir, para comenzar a entrenarse desde el lunes en las instalaciones de las que dispongan. Entre estas líneas maestras destaca que los grupos de trabajo deberán ser de hasta 20 participantes, manteniendo siempre la distancia social, sin posibilidad de realizar cualquier actividad que implique contacto físico.

Son varios los equipos gallegos que deben volver a los entrenamientos en los próximos días, para comenzar a preparar los play offs de ascenso que todavía les restan por jugar. En fútbol, Compostela, Ourense CF, Arousa y Barco deben disputar en la segunda quincena julio la lucha por el ascenso a Segunda B; mientras que en fútbol sala, Burela Pescados Rubén y Ourense Envialia tienen pendiente la lucha por el título femenino, y Viaxes Amarelle, O Fisgón, Valdetires, Leis, O Esteo, Stellae, Lugo Sala, A Estrada y O Parrulo B deben disputar sus respectivas eliminatorias de ascenso, si se cumple el plan de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

« Los deportistas integrados en clubes participantes en ligas no profesionales federadas podrán realizar entrenamientos de tipo medio, consistentes en el ejercicio de tareas individualizadas de carácter físico y técnico, así como en la realización de entrenamientos tácticos no exhaustivos dirigidos a la modalidad deportiva específica, en pequeños grupos de varios deportistas hasta un máximo de veinte, manteniendo las distancias de seguridad de dos metros de manera general, y evitando en todo caso, situaciones en las que se produzca contacto físico. Para ello, podrán utilizar las instalaciones que tengan a su disposición, cumpliendo las medidas establecidas por las autoridades sanitarias», autoriza el Ministerio de Sanidad.

Junto al elenco de jugadores, solo podrá estar el cuadro de entrenadores imprescindible para el desarrollo del entrenamiento. «Podrá asistir a las sesiones de entrenamiento el personal técnico necesario para el desarrollo de las mismas, para lo cual deberá mantener las medidas generales de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias. Entre dicho personal técnico se nombrará un responsable que informará de las incidencias al coordinador de la entidad deportiva. Las sesiones de entrenamiento no contarán con presencia de personal auxiliar, ni de utileros, reduciéndose el personal del centro de entrenamiento al número mínimo suficiente para prestar el servicio», señala. «Se podrán utilizar los vestuarios, respetando lo dispuesto al efecto en las medidas generales de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias», agrega el BOE.

El Gobierno también autoriza las sesiones de vídeo y las charlas técnicas, pero siempre que se cumplan con las distancias requeridas. «Podrán realizarse reuniones técnicas de trabajo con un máximo de veinte participantes, y siempre guardando la correspondiente distancia de seguridad y el uso de las medidas de protección necesarias. A estos efectos, se entiende por reuniones técnicas de trabajo aquellas sesiones teóricas relativas al visionado de vídeos o charlas técnicas de revisión de aspectos de carácter técnico, táctico o deportivo vinculadas a las posteriores sesiones de entrenamiento que realiza el entrenador con los deportistas»

Además, tanto las instalaciones como el material usado en cada ejercicio deberá ser desinfectado. Aunque el BOE no le expresa literalmente, parece que los futbolistas podrán pasarse el balón, pero siempre que a continuación se tomen las medidas pertinentes de desnfección. «. Se deberá realizar una limpieza y desinfección periódica de las instalaciones. Asimismo, se limpiará y desinfectará el material utilizado por los deportistas al finalizar cada turno de entrenamiento y a la finalización de la jornada», explica el Govierno. «Para el uso de materiales y gimnasios será necesario aplicar las adecuadas medidas de protección para deportistas y técnicos. Con carácter general, los deportistas no podrán compartir ningún material. Si esto no fuera posible, cualquier equipo o material utilizado para ejercicios tácticos o entrenamientos específicos o de mantenimiento mecánico y de material o equipación de seguridad, tendrá que ser desinfectado tras cada uso», finaliza el BOE.