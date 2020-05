La Liga 2020-21 arrancará el 12 de septiembre

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

29/05/2020 11:17 h

Javier Tebas, presidente de la Liga, declaró este viernes que en el 2021 se volverá «a la normalidad» en el fútbol y aseguró que tras la pandemia de la covid-19 «no habrá un antes y un después».

Las once jornadas que restan del campeonato liguero en Primera y Segunda se comenzarán a disputar el 11 de junio y la siguiente temporada comenzará el 12 de septiembre. «Es importante que la desgracia de la pandemia no genere después una desgracia económica. Hay mucha demagogia y no voy a recordar todo lo que hemos tenido que oír de que no tenemos corazón y cosas así. La industria es muy importante, generamos el 1,37% del PIB, más de 185.000 empleos directos y acoge a miles de medios de comunicación», dijo Tebas.

«Ha habido muchísima demagogia. Hay detalles que me apuntaré para la novela que estoy escribiendo porque muchos se alegrarán cuando se reinicie el fútbol. Me lo guardaré para luego recordarlo», señaló el presidente de LaLiga, que aseguró que esto es para «estudiarlo, para ver quiénes creen en la industria del deporte y quienes no».

«Será importante para ver quienes son nuestros aliados. Que volvamos no significa que no vayamos a tener unas pérdidas millonarias. Nuestros clubes perderán como mínimo 700 millones de euros y eso habrá que recuperarlo. En ese empuje será bueno que estén los que han creído en la industria desde el principio», comentó. «Todos los que estamos aquí entretenemos, con nuestro deporte, a la audiencia. Competimos con otros entretenimientos en el mercado. Este problema, para nosotros, también es una oportunidad. Hemos liderado, junto a la Bundesliga, el trabajo de volver a jugar y lo seremos en volver a llenar de gente los estadios. En el 2021 volveremos a la normalidad normal. No habrá un antes y un después, como oigo decir a los agoreros», declaró Tebas, durante una mesa redonda virtual organizada por Marca.

El presidente de la Liga desveló que esta misma noche tienen pruebas a nivel audiovisual «para que el espectador pueda elegir dos imágenes, la real o con público y sonido virtualizado». «En la Bundesliga han elegido el sonido virtual con mucho éxito y estamos trabajando en dar esa opción. Estamos con pruebas porque llevarlo a la práctica en directo cuesta más. Queremos dar la alternativa a los aficionados: el silencio o la virtualización de las gradas. Las pruebas que he visto son interesantes y llaman mucho la atención», manifestó.

Tebas aseguró que para el regreso del fútbol, en los llamados pactos de Viana, hicieron «un esfuerzo tremendo». «Hemos puesto 44 millones de euros por temporada más de lo que ya veníamos poniendo. De ese dinero, casi veinte millones van al Consejo Superior de Deportes. Es una decisión de aquella reunión aprobada por Real Decreto. Esperemos que, a partir de ahí, podamos seguir apoyando desde LaLiga», señaló. «Tenemos la obligación de devolver a la sociedad española todo lo que somos hoy en día y todo lo que hemos podido crecer. Soy optimista en esto y estoy muy orgulloso de lo que ha hecho LaLiga para los deportes minoritarios», concluyó.