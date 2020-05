Un kayakista se graba agotado y a la deriva minutos antes de morir

0

29/05/2020 14:23 h

El kayakista Jeremy Worthy grabó la agonía que sufrió instantes antes de morir a la deriva en medio del océano. A pesar de los avisos realizados por los servicios de emergencia de Nueva Gales del Sur, en Australia, de que no se practicara deporte en el agua por fuertes vientes, Worthy decidió salir al mar. «El agua parece tranquila, aunque no lo está. Hay mucho viento y un gran oleaje. Me siento un poco abrumado al entrar», respondió a un mensaje en su perfil de Facebook a una amiga que le pedía que tuviese cuidado.

Cuando el oleaje le desvió de su ruta, Worthy utilizó su perfil de la red social para pedir auxilio. A la vez, publicó un vídeo en el que se puede ver como el kayakista pierde el control y se queda a la deriva en medio del océano. «Estoy muy cansado de remar contra corriente. Esto es agotador, la corriente me empuja a donde no quiero ir. No hay vuelta atrás desde donde salí, eso está demasiado lejos. ¿Continúo o me quedo aquí?», dijo en el vídeo.

Con solo 43 años y visiblemente agotado, falleció pocos minutos después de la grabación, ya sin fuerzas para poder alcanzar la costa contra corriente. Los servicios de emergencias recibieron la alerta pero cuando llegaron al lugar solo encontraron el kayak vacío y después el cuerpo sin vida de Jeremy Worthy.