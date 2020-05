Cancelados los grandes premios de motociclismo de Gran Bretaña y Australia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

29/05/2020 09:50 h

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM), la Asociación de Equipos (IRTA) y la empresa organizadora del mundial de motoGP, la española Dorna Sports, han anunciado la cancelación definitiva de los grandes premios de Gran Bretaña y Australia del 2020 como consecuencia del brote continuo de coronavirus y los cambios de calendario resultantes. El Gran Premio de Gran Bretaña estaba programado del 28 al 30 de agosto en el circuito de Silverstone, que organizó su primer Gran Premio en el continente británico desde 1977, y a donde motoGP regresó hace diez años después de estar en Donington Park mucho tiempo. Se queda fuera del motociclismo por primera vez en los más de 70 años de historia del Campeonato.

Australia y su legendario circuito de Phillip Island tenían su cita entre el 23 y 25 de octubre, después de estar encargados de organizar la carrera desde 1997, antes en Eastern Creek, con su diseño único que proporciona algunas de las mejores batallas jamás vistas en las dos ruedas. Stuart Pringle, director gerente de Silverstone, ha reconocido que están «extremadamente decepcionados por la cancelación del evento británico de motoGP, sobre todo porque la carrera cancelada en el 2018 todavía es un recuerdo muy reciente», pero apoyan «la decisión que se ha tenido que tomar ahora».

Paul Little AO, presidente de la Corporación del Gran Premio de Australia, por su parte, se ha mostrado igual de apenado por el hecho de que «los aficionados de motoGP en Victoria, Australia e internacionales, no tengan la oportunidad de acudir a ver a los mejores pilotos del mundo en uno de los circuitos más bellos del mundo el mundo, pero se ha tomado la decisión correcta». «Nos entristece tener que anunciar la cancelación de estos eventos icónicos después de no encontrar ninguna manera de resolver los problemas logísticos y operativos resultantes de la pandemia y el calendario reorganizado», señala en la nota de prensa del organizador Carmelo Ezpeleta, máximo responsable de Dorna Sports. «Silverstone y Phillip Island son siempre dos de los fines de semana de carreras más emocionantes de la temporada, y ambas pistas nunca fallan en su promesa de ofrecer algunas de las carreras más atractivas de nuestro Campeonato», ha aseguradp Ezpeleta. «Esperamos volver a Silverstone y Phillip Island el año que viene para vivir nuevas batallas», incidió el responsable de Dorna Sports.