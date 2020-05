Gómez Noya: «Ahora sólo pienso en los Juegos Olímpicos»

0

28/05/2020 11:49 h

El pentacampeón mundial de triatlón, Javier Gómez Noya, aseguró que su mente está solo puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año, por lo que el asalto definitivo a la larga distancia tendrá que prorrogarse una temporada más.

Los Juegos son su gran objetivo, tras la plata de Londres 2012 y la inesperada baja de Río 2016 por lesión, por lo que a pesar de tener el pasaporte para el Mundial de Ironman de Kona del próximo mes de febrero, la participación en Tokio va a marcar su calendario. «Plantear al máximo nivel ambas pruebas es muy complicado. Me quiero centrar en los Juegos Olímpicos. Quiero apostar fuerte por la larga distancia porque es una cosa que me apetece, pero ahora sólo pienso en Tokio», apuntó el atleta gallego durante la presentación de los calcetines GO! Mez, de la firma española SPORCKS, que le acompañarán durante su preparación olímpica.

Gómez Noya reconoció que el parón competitivo producido por la pandemia del covid-19 ha alterado el mundo del deporte, pero aseguró que ahora lo importante es seguir las recomendaciones sanitarias y desde un punto de vista deportivo adaptar los planes de entrenamiento a la actual coyuntura. «Toda esta situación nos ha cogido a todos por sorpresa, pero hay que adaptarse y tomarse las cosas con calma. La seguridad sanitaria es lo principal y situaciones como el confinamiento nos tienen que servir para dar un descanso al cuerpo. He cambiado algunas rutinas y he aprovechado más para entrenar en la montaña y en el lago», concluyó.