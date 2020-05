La vuelta del fútbol, una foto a cualquier precio

0

La Voz de Galicia Paulo Alonso

23/05/2020 16:46 h

El escenario más optimista posible para el regreso del fútbol fijaba su vuelta para el fin de semana del 12 al 14 de junio, con las mínimas semanas de entrenamientos que el propio Gobierno, a través del CSD, había exigido. Pero en las últimas fechas la mejoría en la situación sanitaria y el alivio del colapso en los hospitales no afectó a toda España de la misma forma. Por eso Madrid y Barcelona, entre otras zonas, no avanzan hasta mañana a la fase 1, y Valencia no quiso promocionar a la 2. Pero el fútbol tenía que volver, en la peor actualización posible del juego como otro viejo opio del pueblo. De cualquier manera. Retorciendo normas. Aplicando excepciones. Como permitir que hasta 12 equipos pudiesen entrenar desde el lunes pasado en grupos cuando el confinamiento de la población en sus territorios continúa siendo salvaje.

Los clubes, los jugadores y hasta el presidente de la Liga, Javier Tebas, pedían prudencia en los últimos días. Ya nadie contaba con que el fútbol profesional regresase antes del 19 de junio, como muy pronto. La patronal ni siquiera facilitó la cifra de futbolistas que habían dado positivo en el test de PCR ni dijo cuántos tienen anticuerpos según los análisis serológicos. No hay datos de la segunda oleada de pruebas, cuando sí se facilitaron los de la primera, vendidos como un éxito cuando la prevalencia entre los jugadores triplicó a la de la población general. Pero el gobierno de Pedro Sánchez quiere la foto del regreso del fútbol como prueba de que esta extraña futura normalidad se abre paso. A cualquier precio.