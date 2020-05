Támara Echegoyen: «Por todo lo que he pasado me he vuelto positiva»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

23/05/2020 11:43 h

La campeona mundial y olímpica Támara Echegoyen que será, con 37 años, la regatista más veterana del equipo español que competirá en Tokio 2021, reconoció en declaraciones a EFE que «la situación es complicada», pero por todo lo que ya ha pasado en su trayectoria deportiva se ha vuelto «muy positiva». «Unas veces porque yo elegí proyectos muy complicados, siempre he tenido que cambiar mucho de tripulante y empezar de cero o lesiones que me han sacado del agua como cuando me rompí la cara o Paula se lesionó antes del Mundial y tuvimos que entrenar fuera del agua», recordó. «Todo eso hace que te acostumbres a tener una mentalidad más proactiva y también sabes que si aprovechas el trabajo que no hagas en el agua te va ayudar. Ahora tenemos que tener paciencia y ser responsables con la situación actual», advirtió

Flamante campeona del mundo, junto a Paula Barceló, de la clase 49erFX esta ourensana de nacimiento y pontevedresa de adopción es de los pocos miembros del equipo olímpico español que reside en Santander, donde tiene una casa desde hace tiempo.

Cantabria entrará el lunes en la Fase 2 de descofinamiento y el Centro de Alto Rendimiento (CEAR) de Santander ya abrió su puertas el pasado día 11, aunque ninguna de las tres clases olímpicas dobles: 470 (masculino y femenino), 49er.(masculino y femenino) y Nacra17 (mixto), todas clasificadas para Tokio 2021, llevan ya diez semanas sin poder navegar ni entrenarse a causa de las restricciones sanitarias por la covid-19. Se espera que puedan hacerlo a partir del lunes. «Por supuesto que echamos de menos entrenar en el agua, pero confío totalmente en el trabajo que está haciendo la Federación Española (RFEV) y el Consejo Superior de Deportes (CSD). Seguramente, pronto podremos disfrutar de las condiciones para hacerlo», concretó. «Es cierto que no podemos navegar en doble, pero si en individual y mi amiga, la también olímpica Berta Betanzos, me prestó su 'Waszp' (un 'Moth' con 'foil' (alerones) de 3,40 metros de eslora) con el que salgo a navegar yo sola para poder recobrar sensaciones y desarrollar este tipo de habilidades nos ayudará cuando volvamos al 49er.», señaló Támara.

A 14 meses para Tokio 2021, reconoció que está «muy centrada en el proyecto y muy ilusionada» con lo que pueda «hacer con Paula». «Hemos conseguido formar un equipo increíble y que se lo pasa muy bien compitiendo. Tenemos una oportunidad única en Tokio que no podemos dejar escapar», aseveró. «Desde que empezó la pandemia, mi tripulante Paula (Barceló), que está en Palma, y yo seguimos trabajando y no hemos dejado de hacerlo porque hemos adaptado muy bien el trabajo telemático. Nos vemos cada día por zoom o skype. Hemos ido mejorando y en el momento en que podamos volver juntas al agua estaremos preparadas para ponernos al día con el 49er.», aseguró Echegoyen.

No pueden utilizar los vestuarios del CEAR ni el gimnasio y para cambiarse de equipo debe hacerlo junto al barco aunque eso para ella «no es problema». «Tenemos que adaptarnos y no hay más remedio que hacerlo porque esta situación creo que se va a prolongar en el tiempo». «Ya se sabe, los mejores vestuarios de los regatistas, que vamos de puerto en puerto, son el asfalto y la arena de las playas. La verdad es que Paula, a quien su padre le ha dejado el 'Musto' para navegar y yo, que tengo el 'Waszp' de Berta, estamos 'ensalitradas', que es lo que cuenta», bromeó.

Si las cosas no cambian y España tiene un equipo en The Ocean Race -Vuelta al Mundo- que empezará en Alicante en octubre de 2021, Támara será uno de los tripulantes. No quiere hablar aún de esto aunque no oculta. «Siempre dije que tenía mucha ilusión -tras competir en la pasada edición a bordo del 'Mapfre'- por seguir dentro de la vela oceánica y seguir aprendiendo y si surgiese la posibilidad estaría encantada de repetir». «Ahora hay que ser realistas. Lo único que digo es que si surge la oportunidad la opción de aceptarla está en mi cabeza, pero ahora estoy centrada en Tokio 2021 y el proyecto se lleva toda mis energías», concluyó.