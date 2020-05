La NBA, en conversaciones con Disney para acabar la temporada en Orlando

0

23/05/2020 22:38 h

La NBA ha confirmado este sábado que mantiene conversaciones con The Walt Disney Company para reanudar la temporada 2019-2020 en Orlandoa partir del mes de julio, según ha confirmado Mike Bass, responsable de comunicación de la liga, cuya idea es que el ESPN Wide World of Sports Complex de Disney acoja el final de la competición. La sede de Disney en Orlando se establecería como un único sitio para partidos, sesiones de entrenamiento y alojamiento. Esa es la idea que discuten NBA y la compañía estadounidense. «La NBA, en conjunto con la Asociación de Jugadores (NBPA), se encuentra en conversaciones exploratorias con The Walt Disney Company sobre reiniciar la temporada 2019-2020 de la NBA a fines de julio en el 'ESPN Wide World of Sports Complex de Disney' en Florida», informó.

«Será un lugar único para un 'campus NBA' con partidos, entrenamientos y alojamiento. Nuestra prioridad sigue siendo la salud y seguridad de todos los involucrados, y estamos trabajando con los expertos de salud pública y oficiales gubernamentales en una serie de medidas y lineamientos exhaustivos para asegurar los protocolos médicos apropiados y para que toda la protección esté en su lugar», añade el comunicado.

La temporada 2019-2020 de la NBA quedó suspendida el pasado 11 de marzo por la pandemia del coronavirus. Desde entonces, no ha habido señales claras para la vuelta, pero el paso que ha dado la competición este sábado es evidente. «El ESPN Wide World of Sports Complex es un centro de más de 90 hectáreas, inaugurado en marzo de 1997, que sirve para la práctica de todo tipo de deportes, incluyendo lógicamente el básquet. Dentro de esas instalaciones, hay tres estadios que pueden ser usados para el baloncesto: el HP Field House, el Visa Center y The Arena, que permitirían la posibilidad de armar múltiples canchas», explica la NBA.