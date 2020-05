El Leyma exige el «play-off» a la ACB y el Breogán pide más protección

0

La Voz de Galicia I. MEITÍN BUJÁN

24/05/2020 05:00 h

Al culebrón de la LEB Oro le queda solo un episodio. Está previsto que la Federación Española de Baloncesto (FEB) resuelva mañana de manera definitiva el futuro de una competición a la que todavía le restaban diez jornadas de la liga regular cuando la frenó el covid-19 y donde lo único garantizado es que no se producirán descensos. Los dos ascensos a la ACB siguen en pie y, según el acuerdo al que llegaron la federación y los 18 clubes, se decidirían en un play-off exprés antes del 30 de junio. Unas eliminatorias que el Leyma Coruña defiende a capa y espada, mientras el Leche Río Breogán valida con algunos matices.

En el cuadro herculino, tercero en la clasificación, no contemplan otra solución que no sea la de disputar esa promoción por la vía rápida en la que se verían las caras los nueve primeros clasificados, a excepción del Palma que ya renunció. Carramimbre Valladolid y Delteco GBC, los dos primeros clasificados, se enfrentarían para dilucidar el primer billete a la Liga Endesa y el perdedor se sumaría a los cruces entre el resto de equipos para decidir el otro asiento disponible en el tren con destino hacia la categoría superior. Para el Leyma se trata de la medida apropiada y más justa, y han agilizado los preparativos para reanudar el trabajo si mañana la FEB da luz verde a ese final exprés. Desde el club presidido por Roberto Cibeira explican que ya tiene diseñado un plan de entrenamientos en el Polideportivo de Riazor para ajustarse al exigente protocolo de prevención ideado por la FEB. El equipo se ejercitaría por turnos en dos pistas, con cuatro jugadores en cada una y uno en cada canasta, cumpliendo así la norma que prohíbe a los jugadores compartir el balón ni siquiera para hacer lanzamientos. Con todo esto bien pensado, las instalaciones a punto y los reconocimientos médicos a los jugadores ya realizados, el Leyma Coruña se cree preparado para iniciar su puesta a punto ya mañana y sin más ausencias que las del escolta Kamba y el pívot Green, los únicos jugadores de la plantilla que están fuera de España. La cuarentena de 15 días que deberían pasar a su regreso no se ve como un problema en el club, todo lo contrario que en el Leche Río Breogán, que ha solicitado a la FEB que medie ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) para que haga una excepción ante el riesgo que supone para los jugadores tanto tiempo de inactividad. Gavrilovic, Powell, Brown y Soluade son los efectivos breoganistas que volvieron a sus países de origen cuando se desató la pandemia del coronavirus y que deberían pasar un par de semanas más de confinamiento a su vuelta.

Esta petición no cambia la postura del conjunto lucense, que se mantiene firme en el deseo de decidir los ascensos en la cancha «siempre y cuando no haya riesgo para la salud ni riesgo de lesiones». Como en el Leyma, en las oficinas del Pazo también tienen bien atados los principales detalles ante un posible regreso a la actividad, pero a raíz del protocolo plantean dudas como la disponibilidad para trabajar de aquellos equipos, como Palencia o Valladolid, de comunidades que van con retraso en el proceso de desescalada. «Eso puede ser un problema», creen en la cúpula breoganista.