La AFE propone que los partidos sean cancelados cuando se superen los 32 grados

22/05/2020 15:42 h

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y la Liga dialogaron este viernes sobre detalles para la reanudación de la competición, que la segunda espera que pueda ser a partir del 12 de junio, relacionados con las fases de entrenamiento, las concentraciones y la temperatura a la que se debe jugar. A expensas de los que decidan las autoridades sanitarias ambas partes reanudarán las conversaciones la semana que viene, informó el sindicato, con la intención de poder concretar datos, después del encuentro de hoy, en el que participaron Javier Tebas, presidente de LaLiga, y Luis Gil, director de competiciones de ésta, junto a David Aganzo y Diego Rivas, presidente y secretario general de AFE, respectivamente.

Tras el reinicio de los entrenamientos de los clubes profesionales, primero con los jugadores en solitario y ahora en pequeños grupos, el fútbol espera la autorización desde Sanidad para dar un paso más hacia la reanudación de la Liga. Ante ella, el sindicato ha solicitado la aplicación de un plan de riesgos laborales y ha reclamado un tiempo mínimo de readaptación y preparación física colectiva para minimizar el riesgo de lesiones que debería ser de entre 15 a 20 días aproximadamente.

AFE ha rechazado el planteamiento de concentraciones previas de larga duración planteado por la Liga por entender que puede incidir en los derechos de los jugadores y ser inconstitucional y ha defendido que los futbolistas dispongan de al menos 72 horas entre la disputa de un partido y otro. Respecto a la subida de las temperaturas en el momento en el que se vuelva a jugar, el criterio de AFE es que debe estar en relación a la humedad y el calor, ante la incidencia de éstas en la salud y la posibilidad de golpes de calor.

Para el sindicato, y así lo ha trasladado ya, cuando se registren entre 28 y 32°C y debido al alto riesgo de trastornos por estrés térmico, deben introducirse pausas de enfriamiento que duren de 3 a 4 minutos transcurridos aproximadamente los primero 30 minutos desde el inicio del juego en ambas partes del partido (es decir, alrededor del minuto 30 y del minuto 75, respectivamente). En caso de superarse los 32 grados, los entrenamientos y los partidos deben ser cancelados y reprogramados, debido al riesgo extremo de trastornos por estrés térmico.

La Liga espera que la competición pueda regresar el viernes 12 de junio, incluso con la opción de que días antes, el 9, se juegue la segunda parte que quedó pendiente del choque de Segunda División entre Rayo Vallecano-Albacete, suspendido el 15 de diciembre pasado por los insultos que una parte del público dirigió al jugador visitante Roman Zozulia. Con once jornadas pendientes, desde la Liga se prevé que haya partidos todos los días de la semana, incluso los lunes, un asunto por el que la patronal y la Federación Española (RFEF) fueron a juicio los pasados 20 y 21 febrero y que está pendiente de que se pronuncie el titular del Juzgado de lo Mercantil número 2.

La Liga entiende que la fijación de partidos en viernes y lunes es una facultad suya, no sujeta a convenio de coordinación con la RFEF, que sostiene que eso no se corresponde con el marco legal. El juez Andrés Sánchez Magro, que dictó en agosto la medida cautelar por la que se pueden jugar partidos los viernes pero no los lunes.