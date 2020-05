El videoclip del Tariku Novales, el rey de la media maratón, fruto del confinamiento

0

La Voz de Galicia X. R. Castro

La Voz 21/05/2020 19:49 h

«Pistolera: si disparas, mi orgullo no me sirve de chaleco antibalas», dice una estrofa de la letra del videoclip que Tariku Novales acaba de sacar a la luz bajo el título de Suficiente. Porque el atleta de Ames no solo es el campeón de España de media maratón con 21 años y la más firme promesa del fondo en Galicia, sino una persona polifacética que estudió seis años de violonchelo en el conservatorio de Noia y que aprovechó el confinamiento en su casa para componer y escribir canciones. El resultado ya está en las redes sociales.

«Cando tiña 14 ou 15 anos fixen algunha cousiña, pero para min é para xogar, e tampouco lle dei moitas voltas. Agora, con isto do confinamento, para matar o tempo púxenme a escribir algunha cousiña por facer algo e graveime co móbil para saber que tal soaba, e vin que escribir non se me daba mal», comenta Tariku del génesis de su apuesta por la música.

Con esta base, fue su amigo y también atleta Jaime Guerra quien le dio el empujón definitivo para grabar el videoclip. «Un colega de atletismo, que foi o que me produciu a canción, convenceume para facelo. Eu comprei un micro para ter unha afección máis e empecei a escribir a letra e a compoñer, e el adaptoume unha base, a música de fondo, que é bastante boa. Puxémonos a traballar e dedicamos moito tempo e esforzo, porque nos gustaba moito a pinta que tiña e o que estabamos facendo».

Y, aunque no lo parezca, la grabación fue artesanal, con el teléfono móvil, igual que el montaje del vídeo. «Gravoume un colega co móbil. Eu monteino e editeino tamén co móbil, e o resultado foi ese. Estou contento con el, e á xente parece que lle está gustando moito», comenta.

Las localizaciones del videoclip comienzan en la habitación del propio Tariku Novales y en el salón de su casa, antes de llegar al puente colgante del área recreativa de O Xirimbao, una estructura que atraviesa el río Ulla y que une los municipios de A Estrada y Teo.

En cuanto a la letra, trató de unir «situacións vividas, pero tampouco fala de nada en concreto, calquera se pode sentir identificado con algunha parte da letra. É unha maneira de expresar o que vas sentindo, o que che vai pasando ou que che pasou tempo atrás. O que intentaba é a que a letra tivese sentido e que non fose unha canción baleira», comenta el autor de la letra y la música, quien no descarta seguir haciendo este tipo de trabajos en un futuro: «Isto fágoo porque me gusta e porque vin que non se me daba mal, por iso decidín publicalo. Seguirei facendo cousas como un divertimento máis e como algo complementario no día a día».

El atletismo seguirá siendo su primera ocupación. Por el momento, lo practica en Ames.