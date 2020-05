Luis Figo y su desatada guerra contra el Gobierno: de criticar la gestión a participar en manifestaciones

0

21/05/2020 10:44 h

Las redes sociales de Luis Figo han sido su mejor vehículo para la crítica a la gestión del Gobierno durante la crisis del coronavirus. El exfutbolista portugués no tiene pelos en la lengua a la hora de mostrar su disconformidad después de que Madrid no entrase en la Fase 1 de la desescalada. «Hoy es el día de la quiniela para saber que comunidades pasan a siguiente fase pero nadie sabe que criterios hay que tener!!! quien decide? Se comenta que Madrid pasará a la fase 0,5 pero antes había fase 0,5?», escribió el Figo en Twitter. Asimismo, en la misma publicación, Figo empleaba un hashtag que decía «esto es una puta ruina».

Hoy es el día de la quiniela para saber que comunidades pasan a seguinte fase pero nadie sabe que criterios hay que tener!!! quien decide ? Se comenta que Madrid pasará a la fase 0,5 pero antes había fase 0,5? 🤣#estoesunaputaruina — Luís Figo (@LuisFigo) May 15, 2020

Este mensaje no gustó a todo el mundo y las críticas al exjugador de Barcelona y Real Madrid, no cesaron. Lejos de amedrentarse, Figo contestó: «Cómo me gusta que aparezcan todos los haters. Tranquilos que aquí deciden los científicos por eso a día de hoy España es el país de Europa con el confinamiento más duro y con 27.500 personas fallecidas pero parece que es para estar contentos».

Como me gusta que aparezcan todos los haters 🤣🤣🤣🤣 tranquilos que aquí deciden los científicos por eso al día de hoy Espana es el país de Europa con el confinamiento mas duro y con 27.500 personas fallecidas pero parece que es para estar contentos!! — Luís Figo (@LuisFigo) May 15, 2020

Tan solo dos días después, el exfutbolista luso publicó en redes sociales un vídeo participando en la manifestación contra el Gobierno convocada en Madrid. «Con prudencia! Madrid en directo! Empezaremos las 9 semana con esperanza», escribió Figo. Dicha publicación provocó que muchos usuarios lo tacharan de irresponsable por su actitud.

Con prudencia!!! Madrid en directo!! empezaremos la 9 semana con esperanza!!! pic.twitter.com/aQ14FIwlzP — Luís Figo (@LuisFigo) May 17, 2020

Incansable en sus críticas, la última aparición en redes sociales ha sido para poner en entredicho los resultados del barómetro del CIS. El exfutbolista luso aseguró entonces que le preguntaría a Tezanos «quien ganará la Champions».

Interesante 🧐 le preguntaré quien ganará la Champions este año 😂 pic.twitter.com/im84SwTG2M — Luís Figo (@LuisFigo) May 19, 2020

Otros deportistas en plena ofensiva contra Sánchez

La postura de Luis Figo no ha sido la única crítica contra la gestión del Gobierno. Otros deportistas han optado por la misma vía que el exfutbolista luso para mostrar su enfado. Uno de ellos ha sido el golfista Gonzalo Fernández-Castaño. A través de un programa emitido a través de Youtube, el deportista estalló y afirmó que «este Gobierno tiene miedo de que salgamos a la calle porque los vamos linchar», en referencia a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias.

Fernández-Castaño tuvo palabras tanto para el presidente como para el vicepresidente del Gobierno. «El problema es Pedro Sánchez, que un día dice una cosa y al día siguiente la contraria», afirmó sobre Pedro Sánchez. Pero sin duda, las palabras más fuertes fueron dirigidas hacia Pablo Iglesias: «Si me lo encuentro un día por la calle no sé qué le haría», dijo en referencia al líder de Podemos y las imágenes en las que se le ve comprando en el supermercado con guantes y mascarilla.

El tenista Feliciano López también aprovechó las redes sociales para criticar los datos del CIS. Con gran ironía, pidió a Tezanos «Dime cuándo se reanuda el circuito ATP Tour, por favor».

Tezanos dime cuando se reanuda el circuito Atp Tour por favor 🙏🎾 — Feliciano López (@feliciano_lopez) May 19, 2020

El golfista español Miguel Ángel Jiménez ha criticado duramente al Gobierno de España por su gestión de la pandemia del coronavirus y ha deseado que dimitan «al completo» porque cree que han «engañado» a la población obviando información que ya «sabían a principios del mes de marzo». «Toda la culpa la tienen los que nos están gobernando, que se vayan de una vez. Espero que se oiga bien fuerte lo que acabo de decir (...) Cuando se acabe esta pandemia pido que haya una dimisión completa de todo el Ejecutivo que tenemos en España por habernos engañado de la manera que lo han hecho, a sabiendas de que ya en febrero estaban las recomendaciones de la OMS», indicó en declaraciones a Canal Sur Radio.