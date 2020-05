El automovilismo gallego traza sus calendarios de julio a diciembre

0

La Voz de Galicia

21/05/2020

El calendario del motor toma forma para la segunda parte del año, siempre que la desescalada en las medidas propiciadas por el estado de alarma avance sin contratiempos por la crisis del coronavirus. La Federación Galega de Automobilismo (FGA) aprobó este jueves, en comisión delegada, el nuevo programa, después de la cancelación de aproximadamente la mitad de sus competiciones. «Nuestro consejo a las escuderías organizadoras fue claro. Si económicamente no se veían con respaldo suficiente o tenían dudas, era mejor anular las carreras este año», explica Iván Corral, presidente de la FGA. A partir de ahí, y con la obligación de respetar las franjas en las que Tráfico no permite carreras —puentes, operación salida y retorno, etc.—, se diseñó un nuevo calendario con los eventos de cada campeonato separados un mínimo de dos semanas. Siempre según el documento aprobado este jueves, y en caso de que no se produzcan contratiempos, la competición regresará el 18 de julio con la cita de karting de A Magdalena y finalizará el 12 de diciembre con el rali Botafumeiro de Santiago.

RALIS

Regreso en Lalín, tres cancelaciones y cierre en el Botafumeiro

El Gallego de ralis de asfalto comenzó con la prueba de A Coruña, que ganó Víctor Senra por solo una décima el pasado 29 de febrero. El campeonato se retomará el 8 de agosto con otro de los grandes clásicos, O Cocido, y continuará con el Recalvi-Rías Baixas el 5 de septiembre, el Ourense-Ribeira Sacra el 23 de ese mismo mes, el Recalvi-San Froilán el 17 de octubre, la segunda edición del Recalvi-Mariña Lucense el 14 de noviembre y el cierre en O Botafumeiro, recuperado hace dos años, el 12 de diciembre. El Gallego pierde una prueba de máximo coeficiente y gran arrastre de público como la de Narón (fijada en un primer momento para el 20 de junio), otra clásica como la de Noia (18 de abril) y también la de Sur do Condado (11 de julio).

MONTAÑA

Cinco citas concentradas en cuatro meses

El Gallego de montaña no se había puesto siquiera en marcha antes del parón provocado por la crisis del covid-19. A Pontenova, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Ponte Caldelas, A Escusa, Pontevedra-Almofrei y Xunqueira de Ambía se caen del nuevo calendario, que comenzará con la cita de A Saleta el 22 de agosto, continuará con las carreras de Santa María de Oia el 19 de septiembre y Taboadela el 24 de octubre y finalizará en Dumbría el 28 de noviembre.

RALIMIX

Cuatro carreras en dos meses

En septiembre se disputan los dos primeros eventos de ralimix, en Cuntis —donde se iba a correr la prueba el día que se decretó el estado de alarma (día 12) y Poio (26), y el campeonato se resuelve en otro par de carreras en noviembre en Barbadás (7) y Touro (21),

AUTOCRÓS

Campeón en octubre

Cinco pruebas tendrá el Gallego de autocrós: en agosto O Teu Xacobeo (1) y O Castro (15), en septiembre la emblemática cita de Carballo (19) y en octubre la clásica de Arteixo (10) y la segunda de O Castro (31). Se caen del calendario Santa Comba, La Base, la segunda carrera en Carballo y el evento de resistencia de Arteixo.

KARTING

El primero en reanudarse y en concluirse

El campeonato que más madrugará y que antes cerrará el 2020. Ya se había iniciado en O Porriño el 7 de marzo, y se retomará el 18 de julio en A Magdalena, donde habrá una segunda prueba el 22 de agosto. También están previstas carreras en Pastoriza el 1 de agosto, en Valga el 3 de octubre y en O Porriño el 12 de septiembre y el 24 de octubre, para cierre del calendario. Se cancelan los eventos en As Pontes.

ESLALON

El último trofeo en volver

El autonómico de eslalon tendrá su primera prueba el 19 de septiembre en Rianxo, y le seguirán las citas de Touro (10 de octubre), Guitiriz (31 de octubre) y Fene (28 de noviembre). Quedan anuladas las carreras de Terras da Auga, Ourense, Chantada, Carballo, Ferrol, Arteixo, Moucho y el Máster de Galicia.

Desinfección de piezas, toma de temperatura y distancias

La directiva de la FGA, su asesoría jurídica y Team Medical Galicia elaboraron una guía para el regreso de los entrenamientos y competiciones «de forma segura», que enviaron al CSD y a la Xunta. De entrada, consideran el automovilismo un deporte de «bajo riesgo» a tenor de los parámetros definidos por la OMS por su lugar de celebración, distanciamiento entre los participantes, protección de los técnicos y auxiliares y la implantación de medias estrictas de higiene y uso de EPIs.

El Team Medical Galicia tomará la temperatura de los equipos antes de cada tramo. Si alguien supera los 37,5 grados, se le repetirá la prueba 10 minutos después. En caso de que el resultado persista, quedará apartado de la prueba y enviado a un centro de salud.

El documento plantea el posible uso de mascarilla en los parques de trabajo y custodia y en los controles horarios y recuerda el uso extendido de guantes y sotocasco, que se podrían adaptar a la situación actual.

El texto recoge medidas de desinfección en vehículos —incluso en algunos casos, por piezas— y trajes y la posibilidad de hacer test a los participantes y personas implicadas en las competiciones.

En la aplicación de medidas, el documento de la FGA diferencia una primera fase de incorporación a los entrenamientos y competiciones, con la disponibilidad de productos de higiene personal como geles hidroalcohólicos y el posible empleo de mascarillas.

Siempre que la desescalada se realice en Galicia sin contratiempos, la FGA fija entrenamientos individuales desde el 11 de mayo, eventos al aire libre para un máximo de 400 personas en cada curva o lugar a partir del próximo lunes, de hasta 800 personas desde el 8 de junio y el paso a la «nueva normalidad» desde el 22 de junio.