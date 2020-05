La Xunta pide la eliminación de las franjas horarias al deporte federado y no profesional

0

Redacción / La Voz 19/05/2020 20:57 h

La Xunta de Galicia se ha empeñado desde el inicio de la desescalada hacia la denominada nueva normalidad en insistir a Madrid que pula, cuando no enmiende a la totalidad, muchas de sus medidas de flexibilización en materia de movilidad social, económica y también deportiva. En esta última área, el gobierno autonómico, de la mano de su secretario xeral para o Deporte, Juan Ramón Lete Lasa, ha trasladado hoy al Consejo Superior de Deportes la reclamación del deporte gallego de que tanto federados como no profesionales dejen de estar sujetos a las franjas horarias para sus entrenamientos, fijadas de 6 a 10 y de 20 a 23 horas.

En cuanto al deporte federado, esta petición «xa foi avanzada polo acordo do Centro de Coordinación Operativa do pasado sábado», sin que, sin embargo, resaltan desde la Xunta, ese mismo día se plasmase en la nueva orden del Ministerio de Sanidad para la regulación de la práctica deportiva en la fase 2.

En una nueva reunión virtual con el CSD, el responsable de Deportes del ejecutivo de Núñez Feijoo ha trasladado hoy también «a necesidade de ampliar o concepto das ligas non profesionais a calquera competición non profesional, no ánimo de permitir xa o adestramento básico destas competicións e evitar a diferenciación que está a facer o CSD e que amosa unha 'realidade deportiva de primeira e de segunda categoría onde o deporte autonómico e a competición non profesional parecen estar no segundo grupo'».

Lete Lasa defendió ante el Consejo Superior de Deportes que la obligatoriedad del protocolo de retorno a los entrenamientos que ha publicado «imposibilita que o deporte non profesional retome os adestramentos».

La Xunta de Galicia ha presentado todas estas cuestiones al organismo del gobierno central con la intención de conseguir el mismo resultado que con sus gestiones para la reactivación de la caza y la pesca, cuya prohibición fue rectificada por el ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado sábado, permitiendo el retorno de ambas actividades esta semana a los ríos y los montes gallegos y del resto de España.