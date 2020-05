La Premier confirma seis positivos por covid-19

0

La Voz de Galicia EFE, COLPISA, AFP Londres

19/05/2020 19:11 h

La Premier League ha desvelado este martes los resultados de los 748 test realizados a todos los futbolistas de la liga, además de empleados de sus equipos, y ha confirmado seis positivos en total, de tres clubs diferentes. Los futbolistas y empleados del club que hayan dado positivo serán aislados durante siete días.

«No se darán detalles específicos de los clubes o de los individuos por parte de la Premier League debido a requerimientos legales», añadió en un comunicado la máxima competición del fútbol inglés.

Este martes los clubes han vuelto a los entrenamientos en grupos pequeños después de que un día antes los 20 equipos que componen la competición votasen a favor de ello.

Críticas al regreso

Reticencias El regreso a los entrenamientos, incluso en pequeños grupos, ha levantado reticencias, sobre todo entre los jugadores. El delantero y capitán del Watford Troy Deeney anunció este martes que rechaza volver a los entrenamientos de su club.

«Mi hijo de cinco meses tiene dificultades respiratorias. No quiero volver a casa y ponerlo en peligro», explicó el jugador. «Vamos a estar controlados y estaremos en un ambiente muy seguro, pero será suficiente que haya una sola persona (contagiada) en el grupo. No quiero traer eso a casa», argumentó, criticando las incoherencias. «No podré ir al peluquero antes de mediados de julio, ¿pero puedo juntarme con 19 personas en el área para disputar un balón aéreo? No veo cómo eso puede funcionar», explicó.