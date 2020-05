La federación marca el 18 de julio como fecha de inicio de los «play offs» exprés

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Iván Antelo

Redacción 19/05/2020 22:31 h

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) publicó este martes la circular 68 de la temporada, en la que detalla el desarrollo de los play offs exprés, así como la vuelta a los entrenamientos y el protocolo que deben seguir los clubes. En ella, la RFEF explica su plan, pero advierte que todavía debe ser aprobado por los órganos competentes.

las fechas

Inscripciones antes del 4 de junio. No será obligatorio

Antes del 25 de mayo, Competición resolverá los equipos que tienen derecho a jugar la fase final. Entre el 27 y el 29 podrán presentarse las reclamaciones pertinentes y antes del 4 de junio los clubes designados deberán inscribirse para el play off. De no hacerlo, no serán sancionados y tampoco serán sustituidos por ningún otro club. Solo recibirán castigo si se apuntan y luego no acuden a jugar. El 8 de junio se realizará el sorteo de la fase de ascenso a Segunda A (a Segunda B no será necesario porque ya está definido que se enfrenten el primero y el cuarto de cada grupo, por un lado, y el segundo y el tercero, por el otro.

El 18 de julio, primeros partidos del «play off» exprés

El borrador con el que trabaja la RFEF, publicado en esta circular, establece que los primeros partidos se jugarían el 18 y 19 de julio. Ahí se celebrarían las semifinales para el ascenso a Segunda B (Compostela-Barco y Ourense CF-Arousa) y la primera eliminatoria en el camino hacia Segunda. La final gallega se jugaría el domingo 26 de julio. Las fases de repesca de campeones (la jugaría el Compos si no ganara el play off gallego) se disputarían entre el 1 y el 9 de agosto, en formato por determinar y que dependería del número de primeros aspirantes a esas 2 vacantes.

En cuanto al fútbol sala, el play off por el título masculino se jugaría del 23 al 29 de junio; la resolución del femenino (con Burela y Ourense CF) sería del 9 al 11 de julio; la promoción de Segunda B sería del 18 al 25 de julio (con el Leis y O Esteo) y el de Tercera el 18 y 19 de ese mismo mes. La Lucha por el salto a Primera femenina será el 18 (O Fisgón-Valdetires) y el 25 (el ganador del duelo anterior contra el Amarelle).

los entrenamientos

Las sesiones grupales no serán hasta junio

La RFEF señala a los clubes que ya pueden llevar a cabo los entrenamientos individuales, según las condiciones marcadas por el Gobierno en sus fases de desescalada. Las sesiones en grupos reducidos «deberían no iniciarse antes del 1 de junio y deberían comenzar dicha fase de manera simultánea todos los equipos que participen en la misma competición». Para los entrenamientos totales, de precompetición, consideran que no será antes del 15 de junio. La competición no sería nunca antes de julio, salvo en el caso del fútbol sala, que estudian adelantarlas a finales de junio, si reciben la autorización del Gobierno.

medidas de seguridad

Realización de test

La RFEF advierte que todos los componentes del equipo deben pasar un test serológico el día previo al inicio de los entrenamientos medios y otro justo antes del primer partido oficial para aislar los positivos. El coste de su realización, que podrían ascender a unos 6.000 euros, no será asumido por los clubes y se realizarán a través de la Mutua.

Además, los deberán cumplir todos los requisitos de salud señalados por el Consejo Superior de Deportes (CSD) en el BOE.

La circular completa aquí