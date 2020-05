Pesca y caza, permitidas en toda la provincia y sin límite de horario

En Coruña muchos no dudaron este lunes en madrugar para volver a lanzar la caña

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia pablo penedo

vilagarcía / la voz 18/05/2020 10:26 h

Interpretar la letra del Boletín Oficial del Estado nunca ha estado, por lo general, al alcance de una primera lectura para el común de los mortales. Y en tiempos de coronavirus la comprensión de las medidas adoptadas por el gobierno central suele generar cada día la intranquilidad de prácticamente todos aquellos colectivos o sectores afectados en cada una de las entregas del BOE. Una sensación experimentada por las gentes de la caza y la pesca deportiva con la publicación en la noche del sábado de la tan ansiada como esperada rectificación del ejecutivo de Pedro Sánchez, autorizando la práctica de ambos deportes una semana después de haberlos vetado expresamente en la misma publicación que convierte la palabra en norma. El BOE del 16 de mayo anunció que las actividades cinegética y la pesca deportiva y recreativa vuelven a estar permitidas en todas sus modalidades desde hoy. La cuestión es para quiénes y en qué horarios.

Ninguna de estas dos cuestiones capitales figuran explicitadas en la Orden del Ministerio de Sanidad para la flexibilización de determinadas restricciones fijadas por el estado de alarma que validó el BOE del sábado. El presidente de la Federación Galega de Caza, Javier Nogueira, declaraba ayer que «entendemos que cazadores e pescadores poderemos movernos por toda a nosa provincia, sen horarios, tanto os federados, como os que non o son». Y así es, confirma Rafael Alonso, abogado experto en derecho deportivo, que explica el porqué del repentino salto cualitativo que cazadores y pescadores pasan a experimentar, incluso aquellos que no cuentan con una licencia federativa, frente a esa gran cantidad de deportistas federados que se entrenan en espacios de uso público -calles, carreteras, montes...-, atados todavía a las franjas horarias para la actividad deportiva que puedan regir en sus localidades de residencia.

La modificación del criterio en materia de actividades cinegéticas y pesca deportiva y recreativa figuraba el sábado en el BOE como parte de una disposición final que modifica la Orden del Ministerio de Sanidad SND/399/2020 del 9 de mayo para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional de la fase 1 de la desescalada del estado de alarma. Una fase 1 en la que, comenta Rafael Alonso, «se introdujeron nuevas actividades» que no figuraban en las disposiciones de la Fase 0. Nuevas actividades como la práctica deportiva en recintos al aire libre o cerrados, a los que, se especifica en la Orden del 9 de mayo, cualquier ciudadano, esté o no federado en cualquier disciplina deportiva, tiene derecho, desplazándose a través de su provincia de residencia de necesitarlo, y sin restricción de horarios. Unas condiciones que también rigen desde hoy para la caza y la pesca, por cuanto su paso de actividades vetadas a permitidas se encuadra en la normativa específica para la fase 1, aprobada el 9 de mayo, y no para la 0.

Con todo, el presidente de la Federación Galega de Caza informaba ayer que hoy «esperamos falar coa directora xeral de Caza e de Pesca da Xunta, Belén Docampo, para que nos confirme que, como entendemos, podemos volver á actividade sen ningunha restrición máis ca provincial e a das medidas de seguridade sanitarias».