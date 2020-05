La Liga insiste en su idea de jugar todos los días, «también los lunes»

0

La Voz de Galicia EUROPA PRESS

18/05/2020 10:12 h

El presidente de la Liga, Javier Tebas, volvió a referirse a su idea de tener «fútbol todos los días», incluidos los lunes, para lo cual espera la «sensibilidad» de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), al tiempo que explicó que los futbolistas deben extremar la precaución con la llegada de las nuevas fases. «Eso es lo que espero, también los lunes. No tendríamos que tener ningún problema para estas once jornadas que nos quedan. El motivo fundamental de esto era un tema con los espectadores y ese tema no lo vamos a tener», dijo el domingo en declaraciones a El Partidazo de Movistar.

Tebas afirmó una semana antes en el mismo programa que espera que la Liga se juegue todos los días de la semana, lo cual incluye los lunes, un asunto sobre los horarios que llevó a la Federación y a LaLiga a los tribunales el pasado verano. «Espero la sensibilidad de la Federación porque es muy importante para nuestros teleoperadores que les podamos dar los máximos de días de fútbol», afirmó.

Por otro lado, el presidente de la patronal valoró la vuelta de la Bundesliga este fin de semana. «Es el primer fin de semana de fútbol, nos hubiera gustado que hubiese sido el nuestro. Muy contento y he felicitado a la Bundesliga. Hemos intercambiado protocolos, ideas. Han sido los primeros y son un ejemplo a seguir», comentó. Además, insistió en que la probabilidad de contagios en la rutina de los entrenamientos es muy baja y que donde deben extremar la concentración es en la llegada de nuevas fases de Sanidad. «Es más importante cuando van pasando de fases en general en sus comunidades autónomas. Los jugadores y su entorno tienen más posibilidad de tener contacto con otras personas y es cuando hay que estar más concentrados», apuntó.

«Dentro del entorno de los entrenamientos es prácticamente imposible que se produzca un contagio. Nos preocupa, pero es ley de vida cuando ahora entren en la Fase 1 las mayoría de las comunidades autónomas ya hay una cierta apertura de ciertos temas que se pueden hacer más y ahí es donde puede llegar un contagio, pero si se ha pasado a la Fase 1 también es porque los contagios son menos», dijo. Además, Tebas recordó que será Sanidad quien marque el inicio de la Liga, el cual ya deseó para el 12 de junio. «La fecha ideal será la que determinen las autoridades sanitarias. Me gustaría siempre cuanto antes. Todo el mundo quiere entrenar más, será cuando nos diga Sanidad y cuanto antes mejor en las fechas que barajamos a partir del 12 de junio», zanjó.