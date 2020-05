Fali, el futbolista que se negó a entrenar por miedo, ya se ejercita con el Cádiz

0

18/05/2020 11:36 h

El defensa del Cádiz Rafael Giménez «Fali» comenzó a entrenarse este lunes con la plantilla, incorporándose a las órdenes del técnico, Álvaro Cervera, diez días más tarde que sus compañeros después de haberse negado inicialmente por temor a un posible contagio de coronavirus. Fali ha saltado al campo de entrenamiento de la Ciudad Deportiva El Rosal con mascarilla y guantes, tras pasar el pasado jueves las obligatorias pruebas del covid-19, en las que dio negativo.

El futbolista valenciano, de 26 años, había dicho hace unas fechas que incluso se plantearía dejar el fútbol si se reanudaba la competición, aunque fuera a puerta cerrada, y no le daban las máximas garantías sanitarias, aunque ahora ha cambiado de parecer. Fali es uno de los jugadores habituales en el once inicial de Cervera siempre que no ha estado impedido por lesiones o sanciones. El jugador llegó la pasada temporada cedido por el Gimnástic de Tarragona y el club cadista pagó la cláusula de rescisión estipulada para hacerse con sus servicios.

El Cádiz, que disputó su último partido de Segunda el 6 de marzo en Lugo, es líder con 56 puntos, uno por encima del Zaragoza, que es segundo con 55; y con seis de ventaja con el Almería, que es tercero empatado a puntos con el Huesca, cuarto clasificado.