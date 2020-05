Sergio Olmos, histórico del Leyma Coruña, se retira tras once años de carrera

0

La Voz de Galicia

Granada 17/05/2020

El pívot Sergio Olmos, un incombustible de la LEB Oro que ha militado las dos últimas temporadas en el Covirán Granada y antes en el Leyma Coruña, anunció su retirada del baloncesto después de once años como jugador profesional en los que consiguió tres ascensos a la Liga ACB con el Ford Burgos.

Olmos, nacido hace 33 años en Elda (Alicante), ha jugado en la LEB Oro en sus once campañas como profesional, en las que defendió las camisetas de La Palma, Palencia Baloncesto, Cáceres Basket, Ford Burgos, Leyma Coruña y Covirán Granada.

Con el conjunto andaluz disputó 55 partidos en las dos campañas más recientes, mientras que el principal logró de su carrera fueron sus tres ascensos consecutivos a la Liga ACB con el Ford Burgos. «Aunque me hubiese gustado decir adiós en una cancha de baloncesto, las circunstancias no lo permiten. Mirando hacia lo que dejo atrás, solo me vienen a la cabeza palabras de agradecimiento», afirmó Olmos en una carta de despedida remitida a los medios por el club granadino.

El jugador alicantino comentó que se lleva de Granada «un muy grato recuerdo» y reconoció que las dos ciudades que han marcado su carrera de una forma «especial» han sido A Coruña y Burgos. «Nunca he disfrutado tanto en una cancha de baloncesto como en Riazor. Me adoptasteis como un coruñés más y no puedo sentirme más orgulloso de haber formado parte del crecimiento del club de la ciudad», manifestó.

Sobre Burgos, recalcó que le dio sus «mayores éxitos deportivos», por lo que guarda «recuerdos inolvidables del Plantío y de la ciudad».

El Covirán Granada destacó, por su parte, que Sergio Olmos será recordado «por aunar los valores del baloncesto y ser un jugador comprometido, profesional y excelente compañero, así como una inmejorable persona».