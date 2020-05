El Gobierno da la razón a la Xunta y autoriza la caza y la pesca

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia LA VOZ

redacción / la voz 16/05/2020 00:17 h

Vuelve a levantarse la veda de la caza y la pesca, tanto fluvial como marítima, en Galicia. A partir del lunes, más de 200.000 gallegos podrán volver al monte, al río o al mar y, en principio, sin más restricciones que las que ya existen para cualquier otro deportista federado. A la espera de que se publiquen todos los detalles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tanto fuentes de la Secretaría Xeral para o Deporte como los afectados entienden que el margen de movilidad se extenderá al ámbito provincial. La rectificación del Gobierno se produce días después de que Alberto Núñez Feijoo, presidente de Xunta, pusiera este asunto sobre la mesa del Ministerio de Sanidad.

La corrección por parte del Ejecutivo, anunciada ayer por el ministro Salvador Illa, ha sido acogida con satisfacción y ciertas reticencias por los colectivos gallegos de caza y pesca, que en los últimos días habían alzado la voz para denunciar la discriminación que entendían que estaban sufriendo. «Seguimos no deporte patrio, que non é outro que as chapuzas.», afirma Eloi Saavedra, de la Sociedade de Caza e Pesca Xuvia. «Era o esperado. Había un recurso ante o Tribunal Supremo por parte da Federación Española de Pesca e supoño que isto e o sentido común pesaron na decisión», apunta Jorge García Duarte, secretario de la Sociedad de Pesca Santa Comba, quien considera que «o dano moral xa está feito» y este conflicto pudo haberse evitado: «Todo estaba perfectamente definido, non había nada que cambiar nin remendar. É unha boa nova, pero eu, persoalmente, sigo igual de frustrado que antes», dice resignado ante el nuevo trabajo burocrático que se le viene encima. «Agora tocará reorganizar todo outra vez, é a terceira en 15 días. Pero bueno, espero que esta sexa a definitiva». Saavedra, por su parte, insiste en que «o peso do sector animalista no Goberno» fue lo que originó la exclusión de la caza y la pesca en la nuevas normativas para la práctica de actividades deportivas.

Cabe recordar que la Xunta ya había autorizado las actividades cinegéticas y fluviales una vez que se publicaron en el Boletín Oficial del Estado las medidas destinadas a deportistas tanto de alto nivel como federados. Sin embargo, el Gobierno dio marcha atrás una semana después y, tal y como publicó en el boletín el pasado día 11, anuló el permiso del Gobierno autonómico. En la Federación Gallega de Caza celebran la «esperada» luz verde del Gobierno, pero tampoco con un entusiasmo desmedido. «Ao final recoñeceron que tiñamos razón. Perdemos unha semana, pero tampouco é o fin do mundo. O máis importante é que imperou a lóxica e o sentido común», valoró su presidente, Javier Nogueira Diz, que insistió: «Cada tecor ten un mínimo de 2.000 hectáreas, o risco é mínimo». Y sentencia: «A FGC esspera que isto fose unha chamada de atención e un punto de partida para que os diferentes órganos de Goberno y se lle dea á caza o valor que lle corresponde pola súa importancia social, económica e de xestión medioambiental», señala la federación en el comunicado emitido en la noche de este viernes