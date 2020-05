El BOE no despeja las grandes dudas de los pescadores y cazadores gallegos

0

Redacción 16/05/2020 23:12 h

Las grandes incógnitas que planeaban sobre la caza y la pesca siguen sin despejarse. Los miles de aficionados gallegos que esperaban con ansia la publicación en el BOE de la rectificación de Gobierno para conocer todos los detalles sobre su regreso a la actividad, continúan haciéndose las mismas preguntas. «Poderei saír do meu concello?», «un coto de caza ou de pesca considérase un recinto deportivo?». «¿Terei as mesmas restricciós que calquer outro deportista federado»

No hay respuesta a estas cuestiones en el Boletín Oficial del Estado, escueto, impreciso y en el que solo se recogen normas que la mayoría de los deportistas ya daban por hechas. «Cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad establecida será obligatorio el uso de mascarilla. Se deberá limpiar y desinfectar el vestuario después de su uso. No se compartirán utensilios de caza o pesca, ni utillaje de comida o bebida». Estas son las medidas más significativas establecidas por el Ejecutivo, que también deberán aplicarse en el caso de la pesca marítima.

En el caso de la caza, «Para el desarrollo de la actividad cinegética organizada que implique a más de un cazador, se deberá disponer de un plan de actuación por parte del responsable en el que se detallen las medidas de prevención e higiene a observar», se informa en el BOE, que también hace referencia a los negocios asociados. «Las acciones comerciales o de promoción que lleven a cabo los establecimientos comerciales deberán estar acompañadas de medidas destinadas a asegurar que no se generen aglomeraciones que impidan el mantenimiento de la distancia de seguridad, el cumplimiento de los límites de aforo, o comprometan el resto de medidas establecidas en esta orden, debiendo adoptar las medidas adecuadas para evitarlas, incluyendo el cese inmediato de las mencionadas acciones comerciales o de promoción si resultara necesario».