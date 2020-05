Djokovic: «Puedo romper el récord de Grand Slams y jugar hasta los 40»

0

La Voz de Galicia

15/05/2020 13:01 h

El tenista serbio Novak Djokovic se mostró con confianza en sí mismo para seguir buscando crecer en su juego y alargar una carrera que ve con el «récord de Grand Slams y semanas en el número uno del mundo», mientras que apuntó a seguir compitiendo con 40 años pero seleccionando los mejores torneos.

«Siempre tengo confianza en mí mismo», dice el actual número uno en una entrevista en 'In Depth with Graham Bensinger'. Con 17 'grandes' en su palmarés, 'Nole' está en la carrera con Rafa Nadal (19) y Roger Federer (20) por quizá el mejor de la historia. «Creo que puedo ser el que más grandes tenga y romper también el récord de más semanas en el número uno. Esos son mis claros objetivos. Pero no es lo que me alimenta día a día para seguir compitiendo, sino el crecimiento personal», dice.

Djokovic, de 32, se ve compitiendo con 40 años. «No creo en los límites. Son solo ilusiones de tu mente. Tendría que encontrar la armonía familiar, estar sano, mantener rutinas y que todo esté en orden. Iré bajando el número de torneos y puedo estar jugando con 40 años pero centrado en los torneos más importantes», afirma.