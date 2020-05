Froome podría dejar Ineos

0

14/05/2020 20:10 h

El ciclista británico Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia, estaría estudiando la posibilidad de dejar su actual equipo, el Team INEOS, antes de que dé comienzo la recortada temporada, según informó este jueves cyclingnews.com.

El portal señaló que había podido confirmar que el vencedor de siete 'grandes' ha estado en conversaciones con varias formaciones a partir de la próxima campaña, pero que el cambio en el calendario, sobre todo en el Tour de Francia y los problemas en cuanto al liderazgo en la formación, se habría planteado cambiar en mitad de la temporada.

En este sentido, cita, sin desvelar cuales, a dos equipos como los más interesados en esta segunda posibilidad, lo que permitiría a Froome, que acaba contrato a final de esta campaña, de tener galones exclusivos para buscar su quinto Tour.

Hay que recordar que el ciclista británico, veterano ya con 34 años, sufrió el año pasado en el Dauphiné una grave caída que le hizo perderse el Tour de Francia y de la que ya se recuperó. Su ausencia le impidió sumar un nuevo triunfo en una carrera, donde tampoco pudo imponerse en el 2018 donde ganó su compañero Geraint Thomas. El galés y el colombiano Egan Bernal, vencedor de la ronda francesa en el 2019, serían sus 'rivales' para buscar el quinto Tour.

«Todavía no sé con qué equipo estaré más allá del 2020», se limitó a comentar el doble ganador de La Vuelta a 'Cyclingnews'. «Después de mi accidente el año pasado y la recuperación posterior, estoy extremadamente seguro de que puedo volver a la forma ganadora del Tour. No tengo intención de retirarme a corto plazo. He trabajado más duro que nunca para volver a donde estoy y no dejaré que eso sea en vano», advirtió.