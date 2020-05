El árbitro de la final de Champions entre Real Madrid y Atlético: «El gol de Ramos era en fuera de juego»

0

14/05/2020 17:41 h

Mark Clattenburg fue el árbitro encargado de dirigir la final de la Champions entre el Real Madrid y el Atlético en San Siro y que acabó con el conjunto blanco como vencedor de su undécima Copa de Europa. Era 2016 y el VAR no existía. Años después y en una entrevista a Daily Mail, Clattenburg reconoció que el primer gol del partido, anotado por Sergio Ramos, no debió subir al marcador por fuera de juego. «En esa final, el Real Madrid se puso 1-0 en la primera parte pero el gol fue en fuera de juego por muy poco. Nos dimos cuenta en el descanso. Era una acción difícil y mi asistente falló», afirmó.

Dicho comentario surgió mientras el colegiado era preguntado por qué jugadores eran más difíciles de controlar. Mark Clatternburg nombró a Pepe y recordó una conversación con él en aquel partido donde le reconoció su error. «Pepe hizo una falta a Torres. Estaba furioso y me dijo en perfecto inglés: ‘Eso no es penalti nunca, Mark’ a lo que le contesté: ‘Vuestro primer gol no debería haber subido al marcador’ y entonces se calló. La gente pensará que es raro, porque dos errores no hacen un acierto. Los árbitros no pensamos así, pero los jugadores sí. Sabía que si decía eso aceptaría la situación. No era nada divertido arbitrarle, tenías que estar vigilando constantemente. Es un jugador del que no puedes fiarte», sentenció Clatternburg.

El partido concluyó con empate en el marcador (1-1) y el Real Madrid ganó la final en los penaltis.