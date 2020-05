La plantilla del Elche se niega a entrenar para protestar por el ERTE del club

0

13/05/2020 10:55 h

La plantilla del Elche ha decidido no acudir al entrenamiento previsto para hoy como forma de protesta contra el ERTE presentado por el club. La entidad ilicitano se acogió a esta modalidad permitida durante el estado de alarma el pasado 9 de abril y que habría supuesto la reducción del salario del 70 %.

Los futbolistas consideran que, una vez retomada la actividad deportiva, la situación debe ser modificada. Por este motivo, los jugadores de la plantilla, el cuerpo técnico y los auxiliares entrenarán hoy desde sus casas como medida de protesta ante la decisión del club de mantener el ERTE a pesar de que ya han vuelto a la actividad. Los jugadores están dispuestos a renegociar las condiciones por las que aceptaron la reducción salarial pero mejorando dicho porcentaje.

El ERTE presentado por el Elche afecta a todos sus empleados. Antes de ser aprobado, los capitanes se sentaron a negociar con la dirección del club una reducción salarial antes de acogerse a esta medida. El club planteaba una reducción del 20% mientras que los futbolistas no más del 12 %. La falta de acuerdo provocó que el club se acogiese a esta medida en la que finalmente recorta un 70 % el salario de la primera plantilla y el salario íntegro para el resto de trabajadores.

El enfado de Paco Jémez

La plantilla del Elche no parece la única molesta con esta medida. Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró e poner en marcha un ERTE es «un error» y aseguró que el club se ha quedado «sin posibilidad» de pedirles «absolutamente nada» con esta decisión. Jémez, que acaba contrato el próximo 30 de junio y no sabe cuál será su futuro, se mostró muy crítico con la situación que se está produciendo en el club madrileño tras presentar el Expediente de Regulación Temporal de Empleo. «Lo único que sé es que han estado en negociaciones y no han llegado a un acuerdo. Yo les dije a los capitanes que yo aceptaría cualquier acuerdo siempre y cuando se respete el sueldo de los trabajadores. Yo no he estado negociando, he estado informado, pero no hemos participado», dijo.