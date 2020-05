La denuncia contra Aganzo prolonga las guerras del fútbol

0

13/05/2020 21:42 h

El deshielo entre JavierTebas y Luis Rubiales en la guerra del fútbol, un acuerdo entre la Liga y la Federación Española de Fútbol para terminar la temporada y evitar pérdidas millonarias, no impide que se sucedan los conflictos. Después de la denuncia por cohecho contra el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, ayer uno de los hombres fuertes de su directiva, Jesús Barbadilla Jesule, reclamó su salida inmediata del sindicato de jugadores.

«Lo mínimo que deben hacer David Aganzo y Diego Rivas es dimitir. Cuando un empleado se ha autoinculpado, tienes que echar un paso al lado», insistió Jesule en Radio Marca. Antonio Saiz Checa, director de Segunda B y Tercera en el sindicato, se autoinculpó y denunció a Aganzo por cohecho. Pero este se aferra al puesto. En cambio, se produjeron dimisiones de miembros de su directiva incómodos con los continuos conflictos que vive el sindicato. Es el caso de los internacionales David de Gea y Juan Mata.

Ya hace unas semanas que se airearon las discrepancias entre los bandos de la directiva de Aganzo, que pasó de ser el presidente impulsado por Rubiales, su antecesor en el puesto, a convertirse en uno de los dirigentes que le hizo frente en los últimos meses.

La AFE, que apuntó a la posible inconstitucionalidad de las largas concentraciones que plantea el protocolo para la vuelta del fútbol en junio, se sitúa ahora en una situación de debilidad y enfrentamiento ante el poderoso lobby del fútbol, que presiona para que se termine la temporada a cualquier precio.

«Necesitamos una AFE fuerte y transparente, donde las cosas se hagan bien. Desde que David es presidente han dimitido cinco miembros y otros cuatro le están diciendo que no está haciendo bien las cosas. Si tiene la junta dividida, aunque no haya mayoría, ¿por qué no se convocan elecciones?», se pregunta Jesule, que lamenta la parálisis en la actividad del sindicato desde que se firmó el convenio colectivo del fútbol femenino.