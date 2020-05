La federación española publica novedades importantes en los desarrollos de los «play offs»

0

12/05/2020

Andreu Camps, secretario general de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), publicó este martes una circular en la que desarrolla las decisiones aprobadas por la junta directiva y por la comisión delegada la pasada semana, en relación a la finalización de las competiciones nacionales no profesionales. Y hay importantes novedades que afectan a los equipos gallegos.

SEGUNDA B

Todo según lo previsto

En lo que respecta a la Segunda B, la RFEF confirma que Coruxo, Pontevedra, Racing de Ferrol y Celta B formarán parte la próxima temporada de una categoría de bronce de cien equipos.

TERCERA

El Compos tendrá una segunda oportunidad si no asciende a la primera

Pero en Tercera, hay importantes novedades, como que el Compostela tendrá una segunda oportunidad en caso de no lograr el ascenso a Segunda B en el play off exprés, que se disputará en formato territorial. Los santiagueses se medirán en semifinales al Barco y, el ganador, se enfrentará al que avance del Ourense CF-Arousa. La RFEF aclara que todos los campeones que no asciendan (en este caso el Compos, si no logra ganar esa promoción) optarán a las 2 vacantes adicionales, aunque no aclara la forma de adjudicarlas.

«Finalizada la Fase Final, la RFEF adjudicará 2 plazas adicionales entre los primeros clasificados no ascendidos. En función del número de primeros clasificados que no hayan ascendido, la RFEF buscará el sistema de competición para asignar las dos plazas adicionales que deberá quedar definido en las nuevas normas de competición que deberán aprobarse al efecto y previo a la disputa de dicha fase final, pudiendo hacerse mediante eliminatorias con grupos de 2 y de 3 o con exentos en eliminatorias», reza la circular.

Por tanto, hay una opción de que asciendan dos equipos gallegos a la categoría de bronce.

FÚTBOL FEMENINO

Confirmación de la finalización

A pesar de que las reivindicaciones del fútbol femenino han alcanzado ya la esfera política, la RFEF confirma su idea de finalizar todas las competiciones. El Dépor acaba cuarto en la Primera Iberdrola, el Friol permanece en Reto Iberdrola y todos los equipos gallegos que estaban esta temporada en Primera Nacional repetirán en Primera Nacional. El Interrías, empatado a puntos con el primero (Monte), se queda sin el sueño del ascenso (el play off lo jugarán los campeones de grupo y el mejor segundo clasificado de todos).

FÚTBOL SALA

Galicia mantiene dos equipos en la élite masculina y tendrá uno más en la femenina

También ha quedado confirmado que el Burela Pescados Rubén y el O Parrulo seguirán un año más en la Primera masculina y que el Burela y el Ourense Envialia jugarán el play off por el título femenino. Pero además, se establece cómo será la fase de ascenso a Primera. O Fisgón y Valdetires jugarán una primera eliminatoria y el ganador se medirá al Amarelle, por lo que ya es seguro que subirá un equipo gallego.

En la Segunda B masculina. acceden a la lucha por el ascenso a Segunda el O Esteo de As Pones, que se medirá en la primera eliminatoria contra el Atlético Benavente, y el Leis de Pontevedra, que jugará contra el Albense. Los ganadores de estos dos partidos ya se cruzarían con los otros grupos y deberían ganar dos encuentros más para subir.

Por último, en la Tercera masculina, subirán a Segunda B dos equipos gallegos. Los ganadores de un play off interno que disputarán Stellae-A Estrada y Lugo Futsal-Carballiño.

JUVENILES

Cambio de criterio. Choco y Pabellón se quedan sin ascensos

La gran sorpresa de la circular aparece en el fútbol juvenil, ya que aplicará unas normas diferentes a las del resto de competiciones nacionales no profesionales. A pesar de que los equipos de Liga Nacional se daban por ascendidos a División de Honor, según los criterios que habían trascendido, la RFEF ha establecido que no habrá ascensos ni descensos en Liga Nacional. Por lo tanto, Pabellón de Ourense y Choco no accederían a la máxima categoría. «Se dan por finalizadas todas las competiciones inferiores no absolutas en todas las categorías nacionales y en todas las especialidades. No habrá ascensos, ni descensos», explica la RFEF en el escrito.