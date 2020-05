David Aganzo, acusado de cohecho por un empleado de la AFE

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

12/05/2020 10:33 h

El escándalo rodea de nuevo el fútbol español. El motivo son las graves acusaciones del director de Segunda B y Tercera de la asociación, Antonio Saiz Checa, a David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles. Según informa el diario Marca, el directivo ha desvelado a través de una carta a la Fiscalía de Valencia, la obligación a la que fue sometido supuestamente por David Aganzo de conseguir de forma ilícita documentación fiscal del sindicato Futbolistas ON. En el escrito al que ha tenido acceso el periódico, Saiz Checa se autoinculpa de haber participado en ese acto ilícito «obligado» mediante «presiones» por Aganzo.

«El presidente David Aganzo, haciendo uso de su superioridad jerárquica me obligó mediante diferentes presiones a colaborar en conseguir de manera ilícita determinada documentación económica del sindicato Futbolistas On», afirma Saiz Checa en el texto que ha filtrado MARCA. El encargado de Segunda B y Tercera detalla que, el funcionario de la Agencia Tributaria que les proporcionó los documentos recibió 3.000 euros aportados por«algunos miembros de la Junta directiva y trabajadores de AFE»

El directivo acusa a Aganzo también de chantaje también emocional y de haber sido obligado a grabar un vídeo «contra su voluntad», en el que apoyaba la gestión de Aganzo para colgarlo en sus redes sociales «para recuperar su puesto de trabajo y evitar futuros problemas».

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, se defendió de las acusaciones asegurando que «son completamente falsas» las acusaciones denunciadas por un trabajador del sindicato. «Son completamente falsas. Mi trabajo está exclusivamente dirigido a la defensa de los intereses de los y las futbolistas. Y defenderé nuestro honor frente a cualquiera que lo ponga en cuestión», respondió Aganzo en redes sociales.

Respecto a la información publicada en Marca:



1.- Las acusaciones son completamente falsas.



2.- Mi trabajo está exclusivamente dirigido a la defensa de los intereses de los y las futbolistas.



3.- Y defenderé nuestro honor frente a cualquiera que lo ponga en cuestión. — David Aganzo (@davidaganzo) May 11, 2020

Otro de los acusados, el secretario general de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), Diego Rivas, ha asegurado que es «totalmente falsa» la presunta acusación de cohecho contra él mismo y el presidente del sindicato, David Aganzo, efectuada por el director de Segunda B y Tercera de la asociación, Antonio Saiz Checa, y ha afirmado que ambos están «muy tranquilos».

«Está ya en manos de nuestros abogados. Yo estoy muy tranquilo, y también David -Aganzo- y la gente de AFE. Es totalmente falso», declaró en una entrevista en El Partidazo de COPE. «Él puede decir lo que le dé la gana, tendrá que presentar las pruebas. Está en manos de los abogados. Estoy totalmente tranquilo; de las cosas que se dicen, no participo en nada», añadió.

Además, Rivas afirmó que le da «rabia» que esta noticia aparezca para empañar un día en el que en el Congreso se ha registrado una proposición no de ley para que el Gobierno establezca un nuevo régimen jurídico para el procedimiento de suspensión, cancelación o modificación de las ligas profesionales y no profesionales.

«Después de todo lo que estamos peleando desde el sindicato para que no se coarten las libertades de nuestros compañeros con las concentraciones, cuando estamos peleando con la RFEF para que no se tomen ese tipo de medidas, hoy el Partido Popular ha presentado una propuesta no de ley que quiere que el Gobierno sea quien tome estas decisiones y no la Federación... Debería ser un día de felicidad para AFE, consiguiendo que los derechos de nuestros compañeros no se vulneren, y que salgan este tipo de noticias que tratan de desviar la atención me da mucha rabia», aseguró.