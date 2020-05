Patricia Cabrera: «El comandante del avión nos dijo que el que no quisiera volar, que se bajara»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia J.V.

Ferrol / La Voz 11/05/2020 13:36 h

«Llevo toda la mañana entrando para las televisiones y todavía me queda la tarde», explica la canaria Patricia Cabrera, jugadora de baloncesto del Baxi Ferrol, que ganó un protagonismo inesperado al subir en su cuenta de Twitter unas fotos que reflejaban un avión abarrotado de personas en un vuelo entre Madrid y Canarias. «Lo que pasó no tiene explicación y no solo yo, toda la gente que iba en la cabina se sorprendió por lo sucedido. A la hora de comprar el billete tratamos de reservar un asiento y nos dijeron que no se podían coger las plazas del centro, por lo que yo pensé que irían vacíos. A la llegada al aeropuerto de Madrid todo fue normal, todos los pasajeros íbamos con mascarilla, que era obligatoria, y también nos hicieron mantener una distancia de dos o tres metros entre cada uno de nosotros en la fila para embarcar».

Un amigo mío tenía un vuelo de Madrid - Gran Canaria con Iberia hoy. Así esta la situación. Guardia Civil en camino. Piloto “ofreciendo” por megafonía que quien no quiera volar que se baje del avión. FLIPANTE. pic.twitter.com/MoqqZOwG1G — Te sigue ahora 🇮🇨 (@AytamiArbelo) May 10, 2020

Añade que la auténtica sorpresa llegó ya dentro del avión. «Comenzó a entrar gente y gente y todo el mundo empezó a ponerse nervioso, ya que no se respetaban las medidas de seguridad y los viajeros la tomaron con los tripulantes de cabina, aunque estaba claro que ellos no tenían la culpa. Nos dijeron que el comandante del avión nos daría una explicación. Lo sorprendente fue cuando habló el comandante para decir que el vuelo era legal y que cumplía con las normas, que la Guardia Civil estaba informada y que el que no estuviera de acuerdo, que se bajara del avión. Una medida incomprensible. ¿Quién se va a bajar del avión, sin saber si te devolverán el dinero o cuando necesitas desplazarse ese día?»

También le sorprendió que en Madrid nadie les tomara la temperatura antes de acceder a la cabina. «En el aeropuerto de Madrid no hubo ningún tipo de control, no nos tomaron la temperatura. Tan solo tuvimos que cubrir un cuestionario del Gobierno de Canarias para explicar el motivo del viaje a las islas, así como en dónde vas a vivir. Sin embargo, al llegar a la isla nos paró la Guardia Civil para preguntarnos por el motivo de la visita a Gran Canaria y a continuación la Cruz Roja nos tomó la temperatura y cada uno de su casa. Foto todo increíble, después de tanto confinamiento de tantas medidas de seguridad, encontrarte con una situación así y que te digan que es todo legal».

En este caótico vuelo entre Madrid y Canarias también viajaba el deportista gallego, el ribeirense Pablo Lijó, jugador profesional de pádel. En su twitter subió. "Muy bien @Iberia, sí señor, 4 sitios libres en el avión, lo acabo de escuchar a una azafata, Distancia mis co.... Y todo permitido por la Guardia Civil que esta controlando la entrada. Qué poca vergüenza". Añade. "El comandante responde a las quejas de la gente. La ley nos permite volar con el avión lleno. Qien no quiera volar puede bajarse, Mensaje claro y conciso, Vaya caradura. Él no tiene la culpa del aforo, pero sí de sus asquerosas palabras".