La Liga ya tiene decidido cómo volverá: Sevilla - Betis para reanudar la competición

11/05/2020 12:00 h

Javier Tebas, presidente de la Liga, confesó que le «gustaría» que el campeonato liguero volviese el 12 de junio, aunque reconoció que no sabe la fecha exacta para retomar la competición porque todo dependerá de si hay repuntes en los contagios de coronavirus. De cumplirse expectativas, el campeonato volvería a lo grande y el primer partido sería el derbi sevillano entre Sevilla y Betis, según informa la Cadena Ser.

Antes de producirse el parón en la Liga provocado por el covid-19, el partido previsto para abrir la jornada 28 en Primera División era el Real Madrid ? Eibar.

Ahora todo depende de que las autoridades sanitarias permitan el inicio de la competición. Según afirmó Javier Tebas, «me gustaría que empezase la Liga el 12 de junio, pero no sé qué ocurrirá. No nos precipitamos. Dependerá de si hay repuntes o no de contagios. Eso no depende del fútbol, sino de la sociedad española», y también recalcó que «Primera y Segunda volverán en las mismas fechas», aunque sí apuntó que en Segunda, al no depender de competiciones europeas, «sí podrían meterse en agosto un poco».

El primer partido de la competición estará condicionado por que ninguna plantilla esté contagiada y pueda disputar los partidos. En el caso del Betis, su portero Joel Robles y los jugadores Juanmi Jiménez y Alfonso Pedrazo, confirmaron ser portadores del virus. Los tres jugadores siguen siguen en cuarentena en sus casas a la espera de que un nuevo test les permita incorporarse a los entrenamientos individuales.