Tebas quiere emepzar la Liga el 12 de junio

10/05/2020

Javier Tebas, presidente de la Liga, declaró en la noche de este domingo que le «gustaría» que el campeonato liguero volviese el 12 de junio, aunque reconoció que no sabe la fecha exacta para reanudar la competición porque todo dependerá de si hay repuntes en los contagios de coronavirus.

«Me gustaría que empezase la Liga el 12 de junio, pero no sé qué ocurrirá. Dependerá de si hay repuntes o no de contagios. Eso no depende del fútbol, sino de la sociedad española», dijo Tebas durante una entrevista en el programa El Partidazo #VolverEsGanar, de Movistar.

El presidente de la Liga aseguró tajante que es posible la vuelta al fútbol porque el riesgo de contagio en los partidos será «prácticamente inexistente».

También reconoció que cinco jugadores y tres integrantes más de los equipos dieron positivo en los test por covid-19. Unos resultados que calificó como muy buenos: «Gracias a este número tan bajo de contagios vamos a proponer retrasar la concentración que iba a ser obligatoria a partir del día 18, al menos una semana, a la espera de seguir conociendo resultados».

Además, el presidente de la patronal avanzó que iba a haber fútbol todos los días durante los 35 en los que está previsto que se disputen las once últimas jornadas. También señaló que para la Segunda División hay más margen para terminar la competición, ya que podría alargarse hasta agosto, y que el play off podría sufrir alguna variación.