Así será el nuevo fútbol según el protocolo de la Liga: mascarillas, guantes y termómetros

La Voz de Galicia Alexandre Centeno

11/05/2020 04:00 h

Si nada ni nadie lo remedian, el próximo mes de junio volverá la Liga española. Mientras en Alemania siguen las dudas y en Inglaterra e Italia aumentan, Tebas tiene claro que el espectáculo tiene que continuar. La tele paga. Y la tele manda. Eso sí. Sin público y con unas medidas estrictas de acceso al campo. Menos de doscientos privilegiados (entre ellos futbolistas, cuerpos técnicos y árbitros) tendrán acceso cada domingo a los estadios. Así será el nuevo fútbol que se prepara para el próximo verano.

¿Quiénes podrán acceder a los estadios?

Según el protocolo elaborado por la Liga el pasado 6 de mayo, se distinguen entre partidos tipo 1 y 2. Los primeros serían aquellos que requiriesen un despliegue televisivo mayor, con lo cual superarían las 230 personas. En los del tipo 2, la mayoría, la cifra no alcanzaría los 200 protagonistas, incluyendo jugadores, árbitros, técnicos, utilleros, médicos... Aquí hay una pequeña diferencia entre lo proyectado por la Liga y lo aprobado por la federación, y es que el ente que dirige Javier Tebas estimaba en 20 el número de futbolistas que se podrían vestir por equipo y la FIFA aprobó luego 23. Aparte, podrán sentarse en el banquillo 8 integrantes del cuerpo técnico y médico, y solo 4 directivos del equipo local estarán acreditados para acceder al palco de autoridades. El número de consejeros se reduce a dos cuando su equipo juegue como visitante.

¿Cómo se guardará la distancia de seguridad?

Dado que el estadio estará vacío y que al palco podrá acudir un número muy reducido de personas, el mayor problema existe en los banquillos. Para ello, la Liga exige que se amplíen para dar cabida a todos los miembros del equipo. Se intuye que no habrá que sustituir los ya existentes, sino que se habilitará una zona aledaña para que se coloquen todos los jugadores con la distancia oportuna.

¿Se mantendrá el protocolo de inicio de partido con pasamanos?

Se mantendrá el sorteo de campo, pero sin que los jugadores se saluden entre sí, ni al equipo arbitral. Los capitanes acudirán al centro del campo, se hará el sorteo y cada uno para su sitio.

¿Qué normas de higiene han de mantener los futbolistas?

Antes del comienzo del partido, se realizarán los correspondientes calentamientos. Cada equipo tendrá su zona y para acceder al campo deben utilizar los dispensadores de hidroalcohol que habrá tanto en los banquillos como en el túnel de acceso al campo. Cada vez que entren y salgan del campo los futbolistas deben efectuar este acto de limpieza.

En el descanso, cada jugador deberá cambiarse totalmente su indumentaria, no solo la camiseta como es costumbre, y depositarla en unos contenedores dispuestos para ello. En esos mismos cubos pondrán la ropa a la conclusión del duelo.

¿Se podrán abrazar los futbolistas a la hora de celebrar un gol?

El protocolo de la Liga no dice lo contrario. Se entiende que llegan al partido con unas medidas de seguridad suficientes y que poco antes han pasado test que han demostrado que no son portadores del covid-19. Por este motivo, no está prohibido ningún acto de celebración, del mismo modo que habrá contactos en acciones a balón parado.

¿Habrá normativa nueva?

De inicio, la FIFA ha aprobado dos modificaciones respecto al fútbol que se venía presenciando. El entrenador podrá contar con hasta 23 futbolistas en el estadio para realizar cambios y el número de sustituciones se ampliará de tres a cinco. Eso sí, no podrá hacer un cambio de cada vez. Cada equipo solo dispondrá de tres ocasiones para realizar sustituciones, con la excepción del descanso. Asimismo, está aprobado que haya dos pausas para hidratación en caso de necesidad por calor extremo.

¿Qué reglas hay que cumplir para poder acceder al estadio?

En cada campo habrá tres zonas: verde (para los protagonistas del partido), azul (para el resto de personal que asista) y roja (aledaños). Para acceder al estadio, cualquier persona, sea futbolista, directivo o personal laboral, debe cumplir unas normas estrictas, además de estar acreditado: tomarse la temperatura corporal, llevar puesta mascarilla y guantes, lavarse las manos con hidrogel alcohólico cada vez que entren y salgan del recinto deportivo y aportar un documento de la última prueba realizada (tiene que ser 24 horas antes del encuentro), con resultado negativo. Si alguien incumple una de estas medidas, no podrá entrar en el estadio.

¿Cómo deben acudir los futbolistas al recinto?

Siempre y cuando no haya concentración y el estadio disponga de una zona de aparcamiento de acceso directo al campo, se recomienda que acudan en sus propios vehículos. De lo contrario, se le pide al club que los cite en la ciudad deportiva y, desde allí, se desplacen todos en autobús.

Como en cada convocatoria habrá más de 25 personas, entre futbolistas y cuerpo técnico, el desplazamiento al estadio deberá realizarse en dos autobuses para poder mantener la distancia de seguridad entre las personas.

No obstante, cada club deberá disponer de un pasillo perfectamente aislado desde la zona en la que se depositen los vehículos hasta cada una de las puertas de acceso para que los protagonistas no se junten con nadie.

¿Cómo se han de realizar los desplazamientos para jugar como visitante?

La Liga contempla aquí tres supuestos: viajes en autobús, en avión o en tren.

—Autocar: El club deberá contratar dos vehículos, dado que el número de expedicionarios (salvo que opten por reducir los convocados) será superior a 25. Así se repartirán entre ambos buses. Los conductores, además, deberán usar mascarilla.

La empresa contratada deberá certificar la desinfección completa del vehículo con los materiales adecuados, además de aportar un documento médico que ha de presentar 24 horas antes al inicio del desplazamiento, según el cual 3 de sus conductores han dado negativo en los test.

—Avión: Para evitar zonas de tránsito en aeropuertos, la Liga obliga a que los desplazamientos por aire se hagan en un vuelo privado, que deberá tener la suficiente amplitud para que haya dos metros de separación entre pasajeros.

Se recomienda que se ajuste el tiempo de permanencia en el aeropuerto y que se haga en la terminal ejecutiva, siempre con mascarilla, guantes y un frasco de hidroalcohol.

Del mismo modo, queda prohibido a los expedicionarios acudir a cualquier tienda de la terminal.

—Tren: También deberá contratarse un transporte privado para la expedición y las normas serán similares a las del avión, sin que haya servicio de cafetería. Cada pasajero se sentará en una fila diferente.

¿Cómo se garantiza que el material usado en el partido es útil?

Los utilleros deberán llevar todo el material que se utilizará en el campo tres horas antes, y estará precintado. Su apertura se realizará en presencia del director de partido.

¿Qué pasa si un futbolista da positivo tras un partido?

Durante la competición, cada cuerpo técnico está en la obligación de realizar un control a todos los participantes en el partido bien 24 horas antes del mismo, si juega en casa, bien antes de salir de viaje, si es a domicilio.

Si tras un partido, un jugador da positivo, se le aislará inmediatamente en su domicilio. Además, se usará el dispositivo Mediacoach (dispositivo de vídeo de seguimiento de jugadores) con el objetivo de analizar todos los contactos que hayan mantenido tanto con los rivales como con los compañeros. Según la Liga, el tiempo de contacto establecido para que pueda haber contagio está en 15 minutos, pero la Liga lo reduce a 5 a la hora de analizar a aquellos que hayan estado en contacto con el portador del virus.

¿Cómo serán las concentraciones?

Este tema genera mucha polémica, más por la estancia en los hoteles antes del inicio de la competición que de cara a los partidos. La Liga pretendía que los jugadores no permanecieran ni un instante en las zonas comunes de los hoteles durante semanas, que les llevaran el desayuno, la comida y la cena a sus cuartos y que solo salieran de los mismos para ir al entrenamiento. Ante las quejas de los futbolistas, estas normas están en estudio de cara a la minipretemporada. En cuanto a la competición, podrán desayunar, comer y cenar juntos, siempre guardando las distancias de seguridad. Además, cada uno recibirá un recipiente en una bolsa con su nombre o dorsal.