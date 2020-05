Los pescadores gallegos estallan ante la nueva prohibición: «Nos sentimos despreciados, defraudados y pisoteados»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia ANA IGLESIAS

10/05/2020 16:00 h

«Nos sentimos despreciados. Esto es un agravio comparativo con respecto a otros deportes». Con esta afirmación resumen los pescadores el sentir mayoritario ante la decisión del Gobierno de volver a prohibir la pesca deportiva a partir del lunes día 11, tal y como publicó este sábado el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los 100.000 gallegos que practican pesca fluvial y marítima tendrán que volver a guardar su material después de que desde Madrid se corrigiese a la Xunta en el permiso otorgado a los pescadores el pasado 2 de mayo. «Dende o Goberno central están restrinxindo un dereito de forma agraviosa e non por condicionantes sanitarios», afirma Eloi Saavedra, miembro de la Sociedad de Caza y Pesca Xuvia. El Gobierno reconsiderará la posibilidad de que los aficionados a la pesca pueda volver a los ríos, tal y como estaba previsto, ante las quejas transmitidas por parte de la Xunta y la las entidades del sector de la pesca recreativa y deportiva de España.

La pesca, reconocida como deporte por el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha quedado excluida de los actividades permitidas a partir de la Fase 1, en la que Galicia entrará a partir de este lunes día 11 de mayo. Una reglamentación que obliga de nuevo a guardar las cañas que la Xunta había permitido desempolvar la semana pasada.

La prohibición expresa por parte del Gobierno central ha sido tomada por los pescadores como «una tomadura de pelo», con el pulso entre la Xunta y el Gobierno central de fondo: «Tienen una batalla que no sabemos en qué va a quedar». «En Asturias, como gobierna el PSOE, no se ha dado tanta guerra con esto porque el hijo no le puede llevar la contraria al padre», afirma David Rizo, presidente del club Salmo. Resignados, los aficionados piden claridad en las resoluciones. «Debemos atenernos a las decisiones, pero esto es un cachondeo. Que hagan lo que quieran, pero que sean claros», añade David Castrillón, miembro de la Sociedad de pesca Ambas Maos.

Este «agravio con respecto a otros deportes» está provocado, según algunas de las sociedades consultadas por La Voz, por «el núcleo animalista que existe en el Gobierno central. Quieren desprestigiarnos y retrasar todo al máximo», asegura Jorge García Duarte, secretario de la Sociedad de Pesca Santa Comba. «Estamos moi enfadados. Están empregando a saída da crise para impoñer a súa ideoloxía. Están a restrinxir un dereito de forma agraviosa e non por condicionantes sanitarios», reitera Eloi Saavedra. El hecho de que la pesca sea un actividad individual hace que Saavedra se pregunte «¿por qué é máis arriscada a pesca individual que dar un paseo por un lugar cheo de xente?» y cuestiona las actividades que a partir del lunes día 11 estarán permitidas: «No se entiende que se puedan juntar diez personas en un terraza o cincuenta en una misa y nosotros no podamos pescar solos», afirma Jorge García Duarte. «Para una práctica correcta tenemos que estar separados, por lo tanto la distancia de seguridad la vamos a guardar siempre. Nunca vamos a estar en contacto con nadie», reclama Miguel González Penide, miembro de la Sociedad Río Mandeo. «Nos sentimos completamente despreciados. No consideran la pesca como deporte. Estamos defraudados y hemos sido pisoteados por el Gobierno. Si no somos un deporte, ¿por qué hay una federación de pesca?, se pregunta Óscar Gayoso, presidente de la Sociedad A Ulloa, a la vez que reflexiona: «No sé la renta política que le puede traer a Pedro Sánchez todo esto».

La inseguridad jurídica les invade «porque los miembros de la sociedad nos piden explicaciones. Nosotros tenemos un coto en convenio con la Consellería de Medio Ambiente, pero no sé qué decirles», reconoce Duarte, en una tesitura que afecta a decenas de entidades en toda la comunidad.

Alrededor de 40,000 licencias de pesca fluvial se habían tramitado en Galicia. Una actividad que ha sido permitida tan solo durante unos días para un colectivo que estaba disfrutando de abrir pro fin la temporada y que siente como «una tomadura de pelo», todo lo que está ocurriendo. «No sé de quién es la culpa, pero nos están moviendo como marionetas», afirma Miguel González López, miembro de la Sociedad Río Mandeo. La solución más viable, desde el punto de vista de David Castillón, es «vedar todo y que los permisos valgan para el año que viene», comenta ante la posibilidad de que la prohibición se alargue, porque ve muy complicado que el Gobierno termine rectificando. Esta redacción intentó recabar la postura de la Federación Gallega, sin recibir respuesta.

«Un cambio injustificado»

La disconformidad a la prohibición de la pesca marítima y fluvial provocó un comunicado conjunto de representantes del sector de la Pesca Recreativa y Deportiva en España: federaciones, asociaciones, fabricantes de material, distribuidores, y pequeño comercio, en el que solicitan que «regresen a su posición inicial, expresada el 6 de mayo y que permitan la realización de la pesca recreativa y deportiva en todas sus modalidades desde la fase 0», y reclaman que la decisión «se formalice claramente por la vía de una nueva Orden publicada en el BOE».

Firman el comunicado entidades autonómicas, como la Federación Galega de Actividades Subacuáticas, la Asociación Galega pola defensa da pesca recreativa, Fegapemar (Federación Gallega de Pesca Marítima y Náutica de Recreo), la Asociación Spinning Galicia de Pesca Deportiva, la Asociación deportiva y cultural Amigos do Mar de Sálvora, de ámbito estatal, como la Federación Española de Actividades Subacuáticas, e internacional, como la IFSUA (International Forum for Sustainable Underwater Activities).

El comunicado remarca que los colectivos firmantes no entienden por qué tres días después de permitir tal actividad, el 9 de mayo, la decisión se rectifique, puesto que «en ningún caso se aportan razones sanitarias que sustenten esta decisión». La vuelta a la restricción, en el BOE del pasado sábado, la consideran «arbitraria, injustificada, y claramente discriminatoria». Además, el comunicado razona que «las distintas modalidades de pesca recreativa y deportiva no suponen ningún riesgo, en ellas mismas, ni para la propagación del covid-19, ni para la saturación de los servicios médicos, siendo por otro lado muy favorables para la salud física y mental de sus practicantes». El texto también hace referencia a motivos ideológicos del Gobierno central para esta negativa: «No quisiéramos pensar que se trate de presiones de sectores contrarios a la pesca recreativa y deportiva, que quisieran aprovechar estas graves circunstancias a las que todos estamos haciendo frente para socavar nuestros derechos»

Esta disconformidad ya había sido mostrada el sábado por las titulares de las Consellerías de Medio Ambiente y de Mar, Ángeles Vázquez y Rosa Quintana, a través de una carta remitida al Ministerio de Sanidad.