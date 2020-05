Alejandro Valverde confiesa como le multaron en su primera salida tras el confinamiento

0

Murcia / EFE 09/05/2020 14:22 h

El español Alejandro Valverde, a quien le pusieron una multa el primer día que salió con su bicicleta a la carretera en varios meses, va a ir «con el pie levantado» porque le espera «una temporada muy larga» y, por lo tanto, «no tiene sentido coger la mejor forma ahora». Así lo ha contado en una entrevista que ha concedido al canal Eurosport y de la que se ha hecho eco en su cuenta oficial de Twitter, donde el veterano ciclista murciano, que el 25 de abril cumplió 40 años, ha contado lo que le pasó pedaleando tras el confinamiento obligado por la expansión del coronavirus.

«Yo creo que estaba en lo legal porque para seguir el recorrido tenía que pasar obligatoriamente por el sitio en el que fui parado. El agente me reconoció y tomó los datos, pero no sé si la denuncia me llegará o no. Era el primer día y el primer día ya me cazaron», ha apuntado en tono jocoso.

Ya más en serio se ha referido a su plan de entrenamiento para llegar en buen estado a las pruebas más importantes de la temporada. «Ahora mismo voy con el pie levantado, pues queda muchísimo para competir y será una temporada muy larga. No tiene sentido coger la forma en este momento con todo lo que vendrá más adelante. Por ello me centro en trabajar la fuerza y el plan de entrenamiento va retrasado», ha señalado.

El corredor de Las Lumbreras de Monteagudo, vigente campeón de España y del mundo en 2018, tiene contrato con el equipo Movistar Team hasta 2021, pero con este parón motivado por el covid-19 se replantea alargar su carrera un año más, hasta 2022. «De momento vamos a ver cómo salimos de esta y cómo voy en 2021. Si me encuentro con ganas y ánimo igual lo alargo un año más, pero está todo en el aire. Ahora quiero disfrutar al máximo de este año y el siguiente», ha comentado al tiempo que ha remarcado que «los años van pesando y viene gente joven que va muy rápido».

En 2020 Valverde espera participar en clásicas como la Strade Bianche y la Milán San Remo antes del Tour de Francia, prueba en la que volverá a estar presente, así como en la Vuelta a España y posteriormente en el Mundial, que se disputará a finales de septiembre en Suiza. Su intención es afrontar también la Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja, que se celebrarán antes de una ronda española que será «diferente» por cambiar de fechas y pasar de septiembre al período que va del 20 de octubre al 8 de noviembre. «El cuerpo está acostumbrado a descansar en esas fechas y será una carrera muy distinta a lo habitual, no como el Tour, que no cambiará mucho», ha manifestado. «Es un buen calendario con el Mundial en septiembre y un trazado para escaladores. Se trata de una competición que me motiva y habrá que ver cómo estoy. Yo suelo coger la forma rápidamente, pero con la edad cuesta algo más, y la idea es ir a disputarlo al 100%», ha indicado también el murciano.