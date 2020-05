La pesca fluvial y el covid-19

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia senén paz

09/05/2020 21:07 h

A raíz de que la Xunta levantase la suspensión de la pesca fluvial, tras interpretar la la orden SND 380/2020 del 30 de abril publicado en el BOE de primero de mayo y que recoge el DOG nª86 del pasado miércoles, se ha levantado una polvareda promovida por algunos grupos de pescadores que no están por la labor de tal medida, en frontal oposición a una inmensa mayoría de pescadores, entre los que me encuentro y enormemente satisfecho porque la autoridad autonómica se haya acordado y defendido a este maltrecho colectivo.

El confusionismo está inducido por el plan de desescalada anunciado por el Gobierno central el 28 del pasado abril, en la que se contempla la apertura de la pesca en la fase 2, asumiendo la pesca como una actividad agrícola, concepto que comparten estos colectivos que claman contra la medida de la Xunta, ¿verdad? Pero además en el anexo 2, en donde se desglosan las actividades permitidas por fases, existe una introducción previa que reza: «Esta previsión es orientativa y no tiene carácter exhaustivo», y posteriormente «el régimen común aplicable tambien podrá ser adaptado, en función de la evolución de la pandemia». Pequeños detalles que estos señores obvian.

Permitir pescar es un gran acierto de la Xunta de Galicia. Hay unos 100.000 pescadores (marítima+fluvial) en esta tierra, número equivalente a la población de Lugo. Si imaginamos que todos estos pescadores viviesen en esta ciudad y decidieran ir a pescar simultáneamente a toda su cuenca fluvial, considerando una distribución homogénea a lo largo de sus casi 3.000 kilómetros de cuenca, nos encontraríamos a un pescador cada 30 metros, un margen 15 veces superior a la más restrictiva regla de distanciamiento social, y a una ciudad completamente vacia. ¿Existe algún ejemplo mejor para disminuir la temible densidad población? Al parecer lo relevante es que la ley no esté totalmente encajada, la salud física y mental son un apartado secundario, ¿no es así, señores? Lo que ocurre es que esta no es la cuestión del descontento de estas asociaciones contrarias a la medida de la Xunta, se trata de que no pesquemos los que creemos que se pueden llevar algunos peces para casa.

Es una vileza hacer referencia a la foto de los dos pescadores en Ximonde, con sus salmones, subrayando que no guardan las medidas de distanciamiento que, aunque así fuese, y en consecuencia fuera de la normativa y de mi personal visto bueno, se situaría dentro de un marco emotivo por los trofeos alcanzados. ¿O es que tal vez el escándalo esté originado por la peor/única escena cotidiana de esta fase 0, donde la irresponsabilidad de algunos no es la excepción?

El último de los despropósitos es inducir a pensar que se puede sancionar a alguien por ir de pesca, ya que según dicen «podrán estar incurrendo na infraccion da normativa aprobada no estado de alarma» ¿En qué prolífica cabeza cabe que, en estos momentos, quizás uno de los dos más complejos de los últimos 100 años, se dicten normas, reglamentos, leyes... para « cazar» a unos pobres pescadores que se acercan al río para pasar un rato lejos de tanta zozobra? ¡Qué horror!

Me acabo de enterar que el Gobierno central cumple sus deseos prohibiendo la pesca, lo que considero una ofensa a Galicia, a sus ciudadanos, entre los que me encuentro, y a sus autoridades territoriales. Esta afrenta es un paso más en la escalada de despropósitos que este gobierno acumula a manos llenas, tomando por bandera la ley del ordeno, mando y hago saber. Les recuerdo que este país es una democracia, así que por lo menos no mencionen la palabra cogobernanza, no están legitimados para ello.