El surf dispara sus licencias al ser necesarias para poder ir al mar

La Voz de Galicia J.V.

La Voz 08/05/2020 19:29 h

El surf, como otras especialidades deportivas, tiene una parte libre, que no es competitiva, de gente que lo hace por placer, por las sensaciones, por cogerse una tabla a cualquier hora del día e irse a su playa favorita a relajarse y pasar un buen rato en la cresta de la ola. La normas dictadas por el Gobierno a consecuencia de la crisis por el covid-19 se ha llevado por delante a todos estos amantes del surf, que ahora ven imposible subir a su coche a irse a coger olas sin licencia. La norma en esta fase 0 solo permite hacer surf a los surfistas federados e incluso, sin son de élite, acudir acompañados de su entrenador. Por lo tanto, a los surfistas libres, que no compiten, no les ha quedado más remedio que sacar la licencia federativa.

Román Díez, presidente de la Federación Gallega de Surf, confirma el crecimiento en el numero de licencias. «Hace un mes, éramos unos 350 surfistas federados en Galicia, que es lo habitual. Ahora ya pasamos del medio millar (550) y seguimos. Administrativamente, ya no damos abasto para atender a todo el mundo y lo peor es que la gente la toma con nosotros, como si fuera cosa nuestra, cuando son normas dictadas por el Gobierno central, no por la Xunta, con la que ya hablamos muchas veces de este tema. Yo soy surfista y considero que es injusto lo que sucede. Hay que tener en cuenta que en Galicia hay habitualmente 350 surfistas federados. Aunque es incontable, yo no me atrevo a decir una cifra, a lo mejor son miles de personas, que están haciendo surf y se merecían una solución. A lo mejor una persona joven puede cogerse la bici y llegar a la playa, pero el surf no tiene edad, hay mucha gente veterana».

Admite que le molestan los comentarios en las redes hacia la Federación Gallega de Surf. «Nosotros no queremos hacer caja, me molestan las críticas a la federación cuando son normas del Gobierno central. Además, el surf es un deporte con una cierta siniestralidad, por lo que seguro que la compañía que nos lleva, tratará de subirnos la prima de seguro. Al final, todo esta gente que se está dando de alta se dará de baja tan pronto como pase la pandemia. Yo lamento y me fastidia todo lo que esta pasando, aunque es algo ajeno a la Federación Gallega de Surf».

Por su parte, Carlos García, presidente de la Federación Española de Surf, confirma que el número de licencias están subiendo en las comunidades en las que el surf es un deporte con una gran implantación como Galicia, Canarias, Cantabria, País Vasco o Andalucía. Admite que, como en otros deportes, hubo mucha confusión. «La gente nos llamaba para preguntarnos si podrían abrir ya su escuela y otros para quejarse, aunque sin entender que nosotros no somos los que hacemos las normas».