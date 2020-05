La federación prepara una revolución para la Segunda B, con grupos por méritos deportivos y no por cercanía

0

La Voz de Galicia iván antelo

08/05/2020 14:56 h

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ya trabaja en un nuevo modelo de competición para la Segunda División B, ya desde la próxima temporada. Hoy, la comisión delegada aprobó el cierre de la actual campaña, con ascensos, pero sin descensos, y una ampliación de la categoría hasta 100 equipos, que estarían repartidos en cinco grupos. Pero hay más. Desde el ente presidido por Luis Rubiales se prepara una auténtica revolución, que afecta a la composición de los cinco grupos. La idea es que estos se configuren por méritos deportivos, para darle algún valor a la actual campaña finalizada, y no por proximidad geográfica. «Lo primero va a ser cerrar la actual temporada y luego valoramos esta posibilidad de estructurar los grupos por méritos deportivos. El primero iría al uno, el segundo al dos, el tercero al tres... Puede que no haya un derbi porque el Pontevedra vaya a un grupo y el Racing de Ferrol a otro, pero peor no va a ser para los gallegos este año, que tuvieron que jugar con Baleares, Canarias...», reconoció Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Gallega de Fútbol, en Radio Voz.

Aunque de momento solo es una idea sobre la que se está trabajando, la idea es que cada grupo de 20 se divida a su vez en dos subgrupos, que luego se unirían en una segunda fase para determinar quién jugaría por el ascenso o el descenso. «Tenemos que estudiarlo todo bien y estar preparados por si hubiera que interrumpir la competición de la próxima temporada por si hubiera rebrotes. Además, tampoco sabemos cuándo se podría empezar a jugar. Por eso es probable que sea una temporada con menos partidos, para prevenir estas dificultades», agregó Louzán.

Esta nueva configuración para la temporada 2020-2021 conllevaría, además, la clasificación para la nueva categoría intermedia entre Segunda y Segunda B, que sería en la 21-22 para los 40 mejores de la categoría de bronce.